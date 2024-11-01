Las protestas de La Vuelta llegan a Cantabria ante la negativa del equipo israelí a abandonar la carrera

Una nueva protesta para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la Vuelta Ciclista a España ha protagonizado este miércoles la salida de la duodécima etapa, en la localidad cántabra de Laredo, aunque el director del conjunto israelí, el navarro Óscar Guerrero, ha asegurado a EFE que seguirán en la Vuelta(..) En especial se han oído protestas por la presencia de los corredores del conjunto israelí, además de los gritos al paso del autobús del Israel-Premier Tech, a pesar de que el vehículo no está serigrafiado.