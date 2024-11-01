Protestan por la subida de 50 céntimos en el precio del menú del comedor de la Universidad de Granada

Hay estudiantes que no están de acuerdo con la subida del precio del menú de los comedores de la Universidad de Granada (UGR), la «joya de la corona» de la institución granadina y un servicio único y en esta ocasión de verdad porque no hay otro igual en el territorio nacional con las mismas características y precios. Una decisión anunciada en diciembre de 2025, que despertó revuelo y que este 12 de marzo de 2026, un grupo de universitarios han recordado que no comparten la medida ni la ven justa. Lo han hecho megáfono en mano y papeles a las...