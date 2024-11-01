Protestan por la subida de 50 céntimos en el precio del menú del comedor de la Universidad de Granada

Hay estudiantes que no están de acuerdo con la subida del precio del menú de los comedores de la Universidad de Granada (UGR), la «joya de la corona» de la institución granadina y un servicio único y en esta ocasión de verdad porque no hay otro igual en el territorio nacional con las mismas características y precios. Una decisión anunciada en diciembre de 2025, que despertó revuelo y que este 12 de marzo de 2026, un grupo de universitarios han recordado que no comparten la medida ni la ven justa. Lo han hecho megáfono en mano y papeles a las...
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Así que tomate un cubata menos y paga 4 pavos por primero, segundo postre y servicio.
Ya deberías haber venido educado de casa, no voy a hacer el trabajo que deberían haber hecho tus padres
Un saludo
Eso sí, 10 eurazos por cubata imprescindibles. Que para eso es un artículo de primera necesidad
En fin, el nivel intelectual aquí es lamentable
Claro que igual si consideras excesivos los precios siempre puedes montar tu algo a 3,80 y forrarte, no? Ah no, eso ya mucho lío. Es mejor opinar con el palillo en la boca e insultar.
Por favor, un poco de seriedad.
Y que me parece de puta madre, pero no llores porque no te subvencionan lo suficiente la comida. Para lis alumnos de baja renta, de acuerdo ( pero eso ya está, de hecho es gratis) para el hijo de un médico? En serio?