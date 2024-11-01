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Protestan por la subida de 50 céntimos en el precio del menú del comedor de la Universidad de Granada

Protestan por la subida de 50 céntimos en el precio del menú del comedor de la Universidad de Granada

Hay estudiantes que no están de acuerdo con la subida del precio del menú de los comedores de la Universidad de Granada (UGR), la «joya de la corona» de la institución granadina y un servicio único y en esta ocasión de verdad porque no hay otro igual en el territorio nacional con las mismas características y precios. Una decisión anunciada en diciembre de 2025, que despertó revuelo y que este 12 de marzo de 2026, un grupo de universitarios han recordado que no comparten la medida ni la ven justa. Lo han hecho megáfono en mano y papeles a las...

| etiquetas: protesta , subida , menú , comedor , universidad , granada
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#5 surco *
#4 A 4 euros y gratis los estudiantes con beca? No.
4 K 50
#9 username
#7 comparar una subida de precio de un bien básico para un estudiante con un cubata si que es de palillo en la boca.
2 K 33
#11 surco *
#9 Es que no es un bien básico para un estudiante, corazón. De hecho para las rentas bajas es gratis. Y si tu no tienes beca es que no eres renta baja. Y ya a 4€ tienes subvención seguro.
Así que tomate un cubata menos y paga 4 pavos por primero, segundo postre y servicio.
0 K 11
#12 username
#11 me fascina tus mecanismos mentales. Dignos de un deforestado mental
2 K 33
#13 surco
#12 Gran argumento. Espero que aún estés en primero
0 K 11
#14 username
#13 no me gusta perder el tiempo con gente de tu guisa, lo siento.

Ya deberías haber venido educado de casa, no voy a hacer el trabajo que deberían haber hecho tus padres

Un saludo
0 K 10
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"En el catálogo de precios públicos para 2026 queda establecido que la comida presencial al estudiantado le costará cuatro euros (los que tengan beca nada) el próximo curso. Ahora son 3,50 euros. Para el resto de usuarios (trabajadores de la UGR) serán 5,50 euros. Este servicio hay que recordar que solo es para la comunidad universitaria."

:roll:
1 K 27
#3 surco *
#1 Es que la comida y los libros son carismos y 0,50 céntimos, una pasta.
Eso sí, 10 eurazos por cubata imprescindibles. Que para eso es un artículo de primera necesidad
3 K 31
Flogisto #4 Flogisto
#3 Tienes razón, es mejor si luchan también por el precio de los cubatas. ¿Pero es bueno que luchen por el precio del menú del comedor?
1 K 16
#6 username
#3 y como le han subido también el alquiler, no se porque se quejan, no?

En fin, el nivel intelectual aquí es lamentable
2 K 30
#7 surco *
#6 Sin duda es lamentable. Hay gente que ni siquiera es capaz de diferenciar precios de mercado que plantean una exigencia de la mitad de un salario medio, con precios tasados y subvencionados que en el segundo caso están por debajo del precio de coste y en el primero limitan los margenes. Porque entiendo que sabes que a 4€ primero, segundo, postre y servicio + menú gratuito para becados hay subvenciones, verdad majo?
Claro que igual si consideras excesivos los precios siempre puedes montar tu algo a 3,80 y forrarte, no? Ah no, eso ya mucho lío. Es mejor opinar con el palillo en la boca e insultar.
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#8 MAJASTRABU
#7 pero si el primero que se ha puesto el palillo en la boca eres tu diciendo que los chavales qué se quejan por la subida no tienen reparos en gastarse 10€ en cubatas cuando no tienes ni una sola prueba de ello.

Por favor, un poco de seriedad.
1 K 26
#10 surco
#8 De qué en Granada hay ambiente estudiantil en los bares? No, ninguna prueba xD

Y que me parece de puta madre, pero no llores porque no te subvencionan lo suficiente la comida. Para lis alumnos de baja renta, de acuerdo ( pero eso ya está, de hecho es gratis) para el hijo de un médico? En serio?
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salchipapa77 #2 salchipapa77
Para esto bien que protestan. En fin. Cuatro gatos y los de siempre.
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