10769
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10145
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
5342
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
5078
clics
A Menéame le hace falta un foro
5422
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
más votadas
569
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
464
Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz
254
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
338
La relación del PP de Ayuso con Pegasus, el programa informático que espió ilegalmente a Pedro Sánchez y varios ministros
607
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
16
meneos
25
clics
La protagonista de 'She Hulk' pide boicotear a Disney+, la plataforma de su serie, por cancelar a Jimmy Kimmel
La actriz Tatiana Maslany no se ha andado con rodeos: en protesta por la cancelación del show de Jimmy Kimmel, pide a sus suscriptores que dejen de financiar a Disney+.
etiquetas
tatiana maslany
she hulk
boicot
disney+
13
3
0
154
actualidad
5 comentarios
13
3
0
154
actualidad
relacionadas
#1
Ratoncolorao
Con un par de ovarios!
Amo a la gente valiente.
4
K
62
#5
Katos
#1
amas la cámara de eco que mantiene tu sesgo e ideología inamovible.
1
K
16
#3
Verdaderofalso
Mark Ruffalo también lo ha pedido
0
K
20
#4
mariKarmo
una calentadita
0
K
15
#2
kastanedowski
Por algo tenia bloqueado a Ratoncolorao
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
