La protagonista de 'She Hulk' pide boicotear a Disney+, la plataforma de su serie, por cancelar a Jimmy Kimmel

La actriz Tatiana Maslany no se ha andado con rodeos: en protesta por la cancelación del show de Jimmy Kimmel, pide a sus suscriptores que dejen de financiar a Disney+.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Con un par de ovarios!
Amo a la gente valiente.
#5 Katos
#1 amas la cámara de eco que mantiene tu sesgo e ideología inamovible.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Mark Ruffalo también lo ha pedido
mariKarmo #4 mariKarmo
una calentadita
kastanedowski #2 kastanedowski
Por algo tenia bloqueado a Ratoncolorao
