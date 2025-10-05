La prostitución, el lado oscuro del 'boom' turístico japonés: "He llegado a ganar casi 575.000 euros como trabajadora sexual"

El aumento exponencial de turistas en Japón durante 2025 ha provocado un crecimiento sin precedentes de la demanda de servicios sexuales, así como arrestos y cercos policiales. Japón vive un auge turístico sin precedentes: casi tres millones y medio de visitantes internacionales al mes. La prostitución está prohibida, pero los servicios sexuales se ofrecen de manera encubierta. En ciudades como Tokio, Osaka o Fukuoka, estos establecimientos se han multiplicado con una creciente clientela extranjera.