edición general
5 meneos
43 clics
La prostitución, el lado oscuro del 'boom' turístico japonés: "He llegado a ganar casi 575.000 euros como trabajadora sexual"

La prostitución, el lado oscuro del 'boom' turístico japonés: "He llegado a ganar casi 575.000 euros como trabajadora sexual"

El aumento exponencial de turistas en Japón durante 2025 ha provocado un crecimiento sin precedentes de la demanda de servicios sexuales, así como arrestos y cercos policiales. Japón vive un auge turístico sin precedentes: casi tres millones y medio de visitantes internacionales al mes. La prostitución está prohibida, pero los servicios sexuales se ofrecen de manera encubierta. En ciudades como Tokio, Osaka o Fukuoka, estos establecimientos se han multiplicado con una creciente clientela extranjera.

| etiquetas: prostitución , lado , oscuro , boom , turístico , japonés
4 1 1 K 45 actualidad
7 comentarios
4 1 1 K 45 actualidad
javierchiclana #2 javierchiclana
Muro de pago:  media
0 K 16
#3 doppel *
#2 debe ser porque has agotado el número de visitas gratuitas. Borra cookies
0 K 20
javierchiclana #4 javierchiclana
#3 Como verás la captura es en modo incógnito... entra con cokies limpias.
0 K 16
alcama #1 alcama
Ganando eso no necesita que un ministro la enchufe en una empresa pública
2 K 11
#6 Dav3n
Vaya, otros que van como un cohete xD
0 K 11
#7 Cuchifrito *
Pues si ganan mucho dinero no veo qué lado oscuro hay. El cuestionamiento moral que pesa sobre la prostitución de que muchas lo hacen por obligación (por pobreza) desaparece.
0 K 11

menéame