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La prórroga de los alquileres frena el mercado ante las dudas legales

La prórroga de los alquileres frena el mercado ante las dudas legales

El decreto que permite a los inquilinos solicitar una prórroga de sus contratos de alquiler está provocando nuevos efectos adversos en un mercado ya de por sí tensionado. Los perjudicados vuelven a ser los inquilinos que compiten en las grandes ciudades por encontrar una vivienda a la que poder acceder. En las dos semanas que la norma lleva en vigor, inmobiliarias, despachos de abogados e intermediarios alertan de un nuevo frenazo a las operaciones de arrendamiento.

| etiquetas: prórroga , alquileres , dudas , legales , frena , mercado
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4 comentarios
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Andreham #1 Andreham
Es decir, que langostas tienen pisos cerrados.

Pues a mi me parece clara la solución.

¿O si hay verduras y hortalizas recogiditas en un almacén, y al intermediario no le da la gana de sacarlas porque "están muy baratas" la gente debe callarse y aguantarse y pasar hambre mientras dicen "ah bueno, son sus verduras, si no quieren venderlas..."?
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#2 muerola
#1 la solución siempre ha sido clara, pero como para el capitalismo lo único sagrado es la propiedad privada..
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#3 chavi
#1 Realmente lo que está diciendo es que los inquilinos no se marchan porque no les pueden subir el alquiler y los que aún no tienen alquilado nada "tienen que competir" porque se liberan menos pisos...

Una idiotez.
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curaca #4 curaca
#1 me parece a mi que el ejemplo de las verduras no es muy bueno ¿No has visto nunca cómo se destruyen cosechas de un producto agrícola porque los precios ofrecidos son muy bajos? Y eso no lo hacen los intermediarios, lo hacen los propietarios de la cosecha.
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menéame