La prórroga de los alquileres frena el mercado ante las dudas legales

El decreto que permite a los inquilinos solicitar una prórroga de sus contratos de alquiler está provocando nuevos efectos adversos en un mercado ya de por sí tensionado. Los perjudicados vuelven a ser los inquilinos que compiten en las grandes ciudades por encontrar una vivienda a la que poder acceder. En las dos semanas que la norma lleva en vigor, inmobiliarias, despachos de abogados e intermediarios alertan de un nuevo frenazo a las operaciones de arrendamiento.