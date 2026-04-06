La prórroga de los alquileres frena el mercado ante las dudas legales

El decreto que permite a los inquilinos solicitar una prórroga de sus contratos de alquiler está provocando nuevos efectos adversos en un mercado ya de por sí tensionado. Los perjudicados vuelven a ser los inquilinos que compiten en las grandes ciudades por encontrar una vivienda a la que poder acceder. En las dos semanas que la norma lleva en vigor, inmobiliarias, despachos de abogados e intermediarios alertan de un nuevo frenazo a las operaciones de arrendamiento.
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Pues a mi me parece clara la solución.
¿O si hay verduras y hortalizas recogiditas en un almacén, y al intermediario no le da la gana de sacarlas porque "están muy baratas" la gente debe callarse y aguantarse y pasar hambre mientras dicen "ah bueno, son sus verduras, si no quieren venderlas..."?
Una idiotez.