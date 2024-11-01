La propuesta de UPN para derogar la transitoria cuarta llega este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra abordará este lunes, dentro de su sesión ordinaria, la tramitación de la proposición de ley de UPN para plantear en las Cortes Generales la reforma de la Constitución Española de cara a la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta, que recoge la posibilidad de la incorporación de Navarra a Euskadi.
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Navarra tiene la posibilidad de unirse a Euskadi. Pero no tiene ninguna obligación.
¿Qué daño les hace que exista ese derecho? ¿Miedo a que algún día haya una mayoría que quiera ejercerlo?
En fin... Supongo que yo no entiendo mucho de amor a banderas... Pero entiendo que tener más posibilidades siempre es mejor que tener menos, aunque decidas no usarlas.