La propuesta de UPN para derogar la transitoria cuarta llega este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra abordará este lunes, dentro de su sesión ordinaria, la tramitación de la proposición de ley de UPN para plantear en las Cortes Generales la reforma de la Constitución Española de cara a la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta, que recoge la posibilidad de la incorporación de Navarra a Euskadi.