El prompt como acto de escritura: ¿estamos aprendiendo un nuevo lenguaje o solo delegando el nuestro?

Hay una pregunta que raramente nos hacemos cuando abrimos un chat de inteligencia artificial y empezamos a escribir: ¿quién está hablando aquí? La respuesta obvia es: yo. Soy yo quien escribe la instrucción, quien formula la petición, quien decide qué quiere obtener. Pero esa obviedad se resquebraja en cuanto uno se detiene a observar lo que realmente ocurre en ese momento. Porque escribir un prompt no es exactamente escribir. O, al menos, no es escribir del mismo modo en que escribimos una carta, un artículo o incluso un mensaje de WhatsApp.

Y luego vendrán los prompts de:

Gg buja n gnmo xD blndo n na dsctka montado cbllo.
Qué coño es un prompt?
#2 Del artículo: "¿Qué es exactamente un prompt? La palabra viene del inglés y tiene una historia interesante. En teatro, el prompter es quien sopla el texto al actor que olvida su parlamento. En informática clásica, el prompt era el cursor parpadeante que indicaba que el sistema esperaba una instrucción. En ambos casos, hay una asimetría: alguien espera, alguien ordena."
Si estás acostumbrado a abrir incidencias, los prompts son parecidos quitando saludos y agradecimientos.

Saber promptear marcará diferencias para la gente que use ias como herramientas en su día a día.

Pero es un tipo de habilidad invisible para los jefes y que no pueden medir.
El problema es que todos aquellos que trabajen exclusivamente con IAs se estan condenando a si mismos a la irrelevancia: en un par de años no seran capaces de hacer su trabajo sin IA, seran reemplazados por otros mas baratos, y se encontraran en la calle y sin conocimientos.

Al tiempo...
menéame