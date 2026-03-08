Hay una pregunta que raramente nos hacemos cuando abrimos un chat de inteligencia artificial y empezamos a escribir: ¿quién está hablando aquí? La respuesta obvia es: yo. Soy yo quien escribe la instrucción, quien formula la petición, quien decide qué quiere obtener. Pero esa obviedad se resquebraja en cuanto uno se detiene a observar lo que realmente ocurre en ese momento. Porque escribir un prompt no es exactamente escribir. O, al menos, no es escribir del mismo modo en que escribimos una carta, un artículo o incluso un mensaje de WhatsApp.