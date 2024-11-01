edición general
11 meneos
12 clics
Prohíben dos libros de Isabel Allende en escuelas de EE.UU

Prohíben dos libros de Isabel Allende en escuelas de EE.UU

El último índice de libros escolares prohibidos en Estados Unido, reveló que dos obras de Isabel Allende fueron proscritos en distritos de Florida. El listado de 2025 incluye nuevamente dos libros del premio nobel colombiano Gabriel García Márquez: el clásico Cien años de soledad y la novela El amor en los tiempos del cólera.

| etiquetas: isabel allende , libros , prohibidos , eeuu , florida
9 2 0 K 118 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 118 actualidad
Spirito #1 Spirito
En los mismos entornos donde se reparten biblias y/o su lectura es obligatoria.

Vaya con el país de las libertades. xD
1 K 29
#4 Somozano
#1 Siempre pueden leerlos en la Odesa rusa no?
0 K 6
Spirito #5 Spirito
#4 xD

¿Qué chuches os dan ahí en el Pentágono para esa cabecita tan retorcida? xD
1 K 18
#3 XXguiriXX
Censura wokista :shit:
0 K 12
pip #6 pip
pero, ¿queda alguien que lea libros por allí?
0 K 12
toshiro #2 toshiro
Si yo fuera escritor desearía estar prohibido en U.S.A
0 K 10

menéame