Prohíben dos libros de Isabel Allende en escuelas de EE.UU

El último índice de libros escolares prohibidos en Estados Unido, reveló que dos obras de Isabel Allende fueron proscritos en distritos de Florida. El listado de 2025 incluye nuevamente dos libros del premio nobel colombiano Gabriel García Márquez: el clásico Cien años de soledad y la novela El amor en los tiempos del cólera.
Vaya con el país de las libertades.
¿Qué chuches os dan ahí en el Pentágono para esa cabecita tan retorcida?