El programa "Aqui hay trabajo" de RTVE, se queda sin trabajo tras 25 años de emisión

RTVE ha decidido prescindir de su parrilla del espacio Aquí hay trabajo, el único programa que tiene en antena para fomentar el empleo y aclarar todo tipo de dudas laborales. La cadena pública ya ha comunicado a sus trabajadores que el último día de emisión será el próximo 19 de diciembre. “Solo en el mes de octubre ofrecimos 33.000 ofertas. ¿No tiene cabida en toda la parrilla de la cadena pública media hora dedicado al empleo, becas, dudas laborales... repetimos, no lo entendemos", reiteran los trabajadores antes señalados.