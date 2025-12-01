edición general
El programa "Aqui hay trabajo" de RTVE, se queda sin trabajo tras 25 años de emisión

RTVE ha decidido prescindir de su parrilla del espacio Aquí hay trabajo, el único programa que tiene en antena para fomentar el empleo y aclarar todo tipo de dudas laborales. La cadena pública ya ha comunicado a sus trabajadores que el último día de emisión será el próximo 19 de diciembre. “Solo en el mes de octubre ofrecimos 33.000 ofertas. ¿No tiene cabida en toda la parrilla de la cadena pública media hora dedicado al empleo, becas, dudas laborales... repetimos, no lo entendemos", reiteran los trabajadores antes señalados.

#4 poxemita
Que lo cambien por "Aquí hay vivienda", así podrán anunciar las 180.000 viviendas que prometió Pedro.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Pues a ver, ¿tenía audiencia? Porque lo mismo la gente que está buscando trabajo o resolver dudas laborales prefiere usar otros medios en vez de ponerse a ver la tele.
#1 EISev
Sí, meneo por el titular
#2 Chuache_cientifico
Le han jodido el titular a EMT.
reivaj01 #5 reivaj01
#2 Bueno, siempre tienen un titular alternativo:
"Fue a por trabajo y le comieron..." perdón, que creo que me estoy liando.
Ahora vuelvo.
