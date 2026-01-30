edición general
El 'profe' de tu hijo pasa más tiempo en el tren que enseñando: "No podemos vivir en Madrid"

El 'profe' de tu hijo pasa más tiempo en el tren que enseñando: "No podemos vivir en Madrid"

Hoy Eugenia es vecina de Laguna de Duero, en Valladolid, donde paga 650 euros por una casa grande. Vive sin ataduras económicas a cambio de levantarse a las 4:30 de la mañana. "Tardo como 20 minutos en llegar a la estación y aparcar el coche, después cojo el AVE que son 55 minutos hasta Atocha y, por último, cojo el Cercanías hasta Fuenlabrada, que es el trayecto que más tiempo me lleva", afirma. "En resumidas cuentas: me levanto cuatro horas antes de empezar mi jornada, pero al menos me da para ahorrar un poco"...

pitercio #11 pitercio
A cuarenta minutos en coche coche al sur de Fuenlabrada hasta Toledo tiene un puñado de pueblos con precio como el que paga. Vivir donde ha elegido no veo que sea sólo por precio.
1
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#11 Igual su familia no vive el Sur de Madrid y si por Valladolid.
0
Ovlak #14 Ovlak *
A ver, entiendo y comparto el fondo de la idea que quiere transmitir el artículo, pero creo que han arrancado con un caso artificialmente exagerado. Quiero decir, estoy seguro que esta señora vive en Valladolid por alguna razón más de la que está dando, porque también estoy seguro de que tiene alternativas habitacionales viables más cercanas a Fuenlabrada que Valladolid, como Toledo o Talavera, donde podría plantearse ir en coche, en autobús o en alta velocidad en menos tiempo.
2
Raúl_Rattlehead #21 Raúl_Rattlehead *
#14 puede ser que tenga alguna motivación más, pero tiene muy poco margen de actuación en caso de que un día el AVE no vaya por lo que sea o tenga algún contratiempo que le haga perder el AVE. Si vives a 3 horas de tu trabajo, aunque tengas una manera de atajar, todo es más difícil cuando tienes algún inconveniente.

Es posible que lo haya normalizado y naturalizado, es lo normal cuando no tienes otra opción que tirar con lo que hay, no te vas a pasar la vida llorando, pero no quita que seas consciente de lo precaria que es la situación.
0
angelitoMagno #3 angelitoMagno
La de tiempo que tendrá para leer libros
1
#4 username
Pringaos, si no es rico porque no quiere, que me lo ha explicado un brotuber andorrano
2
sotillo #6 sotillo *
#4 Yo como el fontanero que tiene que ir desde Parla a Príncipe de Vergara a revisar la caldera” Señora o me trae usted la caldera y se la reviso o son 190€ de desplazamiento más la revisión” usted es libre de hacer lo que quiera
0
#7 username
#6 De Madrid al cielo
0
sotillo #9 sotillo
#7 Si pagas sin problema
0
#8 IsraelEstadoGenocida
#4 No Han hecho suficientes burpees
0
Dragstat #17 Dragstat
En resumen, en Madrid pueden vivir en su propia vivienda gente con dinero, gente mayor que haya comprado su vivienda hace tiempo, gente que haya heredado, o trabajadores que estén dispuestos a compartir o vivir precariamente. Lo bueno es que en el caso de los profesores, igual que ellos no se lo pueden permitir, los que tengan hijos tampoco, así que cada vez tendrán menos trabajo allí.
1
#16 Febrero_2026
Aparte de todo lo dicho, en Madrid un profesor de instituto no debería cobrar solo 2000 euros netos al mes.

En Valencia la calidad de vida es bastante más barata, ya ni hablar de la gente que vive en pueblos sin conexión con tren de la capital y cobran mucho más.
0
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El problema se agrava en el caso de los interinos, de los puestos que se ofrecen a quienes no consiguieron plaza fija para hacer sustituciones. Hasta 2023, los que se presentaban a la oposición y no lograban plaza fija, tenían que aceptar las plazas de interino que fuesen saliendo. Sin embargo, la norma cambió hace tres años, de modo que la Comunidad de Madrid tiene cientos de plazas de interino sin cubrir.
0
#19 thekeeper
Barcelona esta igual o peor
0
#10 Borgiano
A ver, si esta señora quiere vivir en otra comunidad autónoma diferente a la que trabaja pues, no sé, complicado lo veo.
0
YSiguesLeyendo #18 YSiguesLeyendo
la gente no se entera: a ver, que la aprobadora se queja de que quiere vivir en una casa grande, pero en Madrid, y por menos de 650 euros, y está llorando porque ha tenido que irse a Fachadolid. en qué mundo vive esta aprobadora? pues en el mundo maravilloso de todos los aprobadores que jamás se van a rebajar a vivir en pisos o apartamentos o estudios, ni mucho menos a compartir vivienda. quieren vivir como privilegiados en casas grandes y no encuentran en Madrid por 650 euros... lo ha dicho…   » ver todo el comentario
2
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
Resumen: aprobadores llorando porque NO pueden permitirse vivir en una casa grande en Madrid por más de 650 euros al mes. hijos de puta!
10
#5 IsraelEstadoGenocida
#2 vaya resumen… :palm: :palm: :palm:
4
#12 Leon_Bocanegra
#2 en tu linea de comentarios basura.
5
Raúl_Rattlehead #20 Raúl_Rattlehead
#2 pensaba que había que ser mayor de edad para tener una cuenta aquí.
1

