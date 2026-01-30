El 'profe' de tu hijo pasa más tiempo en el tren que enseñando: "No podemos vivir en Madrid"

Hoy Eugenia es vecina de Laguna de Duero, en Valladolid, donde paga 650 euros por una casa grande. Vive sin ataduras económicas a cambio de levantarse a las 4:30 de la mañana. "Tardo como 20 minutos en llegar a la estación y aparcar el coche, después cojo el AVE que son 55 minutos hasta Atocha y, por último, cojo el Cercanías hasta Fuenlabrada, que es el trayecto que más tiempo me lleva", afirma. "En resumidas cuentas: me levanto cuatro horas antes de empezar mi jornada, pero al menos me da para ahorrar un poco"...