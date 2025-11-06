Prof. Meron Mendel, director del Centro Ana Frank en Fráncfort: «La AfD es projudía no porque amen a los judíos, sino porque odian a los musulmanes». [EN]

El profesor Meron Mendel, director del Centro Ana Frank en Fráncfort, en conversación con la redactora jefe de Haaretz English, Esther Solomon, habló sobre la alianza entre Israel y los líderes de extrema derecha europeos, «Netanyahu, Orbán y los extremistas de derecha en Estados Unidos». «La AfD [Alternativa para Alemania] es "projudía" no porque amen a los judíos. Odian a los judíos. Pero odian más a los musulmanes, por lo que dicen que están "a favor de Israel", afirmó Mendel.