edición general
4 meneos
3 clics
Prof. Meron Mendel, director del Centro Ana Frank en Fráncfort: «La AfD es projudía no porque amen a los judíos, sino porque odian a los musulmanes». [EN]

Prof. Meron Mendel, director del Centro Ana Frank en Fráncfort: «La AfD es projudía no porque amen a los judíos, sino porque odian a los musulmanes». [EN]

El profesor Meron Mendel, director del Centro Ana Frank en Fráncfort, en conversación con la redactora jefe de Haaretz English, Esther Solomon, habló sobre la alianza entre Israel y los líderes de extrema derecha europeos, «Netanyahu, Orbán y los extremistas de derecha en Estados Unidos». «La AfD [Alternativa para Alemania] es "projudía" no porque amen a los judíos. Odian a los judíos. Pero odian más a los musulmanes, por lo que dicen que están "a favor de Israel", afirmó Mendel.

| etiquetas: meron mendel , centro ana frank , afd , projudía , odian musulmanes
4 0 0 K 42 politica
2 comentarios
4 0 0 K 42 politica
Mangione #2 Mangione *
Madre mía los sionazis... eso es como decir que los nazis estaban a favor de los judíos (los judíos ricos que mandaban a Palestina), no porque los amasen, si no porque odiaban más a los judíos europeos... :palm: :palm: :palm: Es directamente justificar el genocidio judío de la II GM y el crear una teocracia colonialista en un país que no les pertenecía.

Es que no falla con Alemania... eternamente malitos de la cabeza...

Un envío muy interesante por lo que expone #0, pero en conciencia no puedo menear semejante fascistada sionazi...
1 K 32
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Pues como el resto de la internacional ultra derechista a las órdenes de MAGA.
0 K 11

menéame