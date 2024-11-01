·
6
meneos
47
clics
Problemas en BBVA: aumentan los incidentes de la banca en línea
Muchos usuarios han reportado problemas recientes en BBVA, especialmente relacionados con la banca en línea, el inicio de sesión móvil y las transferencias de fondos
etiquetas
bbva
problamas
incidentes
banca en línea
#1
YSiguesLeyendo
da igual, han decidido poner en marcha una campaña de "jubilaciones anticipaciones con incentivos". por cierto, algo que por las normas impuestas por el regulador, no podría estar haciendo de haber salido la OPA:
www.economiadigital.es/empresas/bbva-prepara-nuevas-salidas-ds.html
#3
ur_quan_master
Offtopic: e BBVA tiene una banca online infumable con mas publicidad y mierdas que una web porno..
#4
NATOstrófico
Mentira. Son salidas voluntarias, no prejubilaciones
#5
Xtrem3
A mí me funciona la aplicación. No he probado a hacer transferencia pero al menos va.
#2
nach_et
Ojalá sea por los bloqueos injustificados de Tebas y LaLiga, así seguro que empieza una batalla que obligue a Tebas a dar marcha atrás y a poner coto a futuras restricciones de brocha gorda que aplican algunos jueces
