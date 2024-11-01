El problema a la izquierda del PSOE va más allá de la falta de unidad

El miedo a la extrema derecha y un paquete de propuestas poco ambicioso, en algunos puntos muy similar al del PSOE, guiados por liderazgos cuestionados antes de dar el paso no parecen estar funcionando. El votante desconfía de las formaciones que han gobernado en coalición durante las dos últimas legislaturas y, con el cielo sin asaltar, muchos vuelven al PSOE. La gestión de las expectativas y tener claro dónde te ubicas ideológicamente son claves para que cualquier proyecto eche a andar o se mantenga.
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Iba a decir que ya tenemos a otros que no saben el significado de pírrico, pero la RAE lo reconoce en su 3a acepción (dle.rae.es/pírrico?m=form)
adj. Dicho de un triunfo o de una victoria: Obtenidos con más daño del vencedor que del vencido.
adj. Conseguido con mucho trabajo o por un margen muy pequeño. Triunfo pírrico del Partido Conservador.
adj. De poco valor o insuficiente, especialmente en proporción al esfuerzo realizado. Recibieron una cantidad pírrica por su trabajo.