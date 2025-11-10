edición general
Es probable que Japón debata la posibilidad de poseer submarinos nucleares (ING)

Actualmente, la Fuerza Marítima de Autodefensa cuenta con submarinos propulsados por motores diésel y baterías de iones de litio.

estemenda #1 estemenda
Podría ser que debatiera la posibilidad. Así dicho parece que el grado de certeza es un cero positivo raspao.
salteado3 #7 salteado3
#1 A lo mejor.
woody_alien #5 woody_alien
Ya sabemos cómo acaba la película ...  media
johel #3 johel *
Las risas cuando usa exija como condicion imprescinidible que el submarino sea made in usa, este controlado por usa, supeditado a intereses militares usa, tenga a bordo personal usano, tenga como puerto una base usa y que lo pague todo japon.
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Probabilidad de que debatan la posibilidad de quizá, a lo mejor, en un futuro lejano, poder tener X o no tenerlo.
Gandark_S1rk #6 Gandark_S1rk
yo de japon espero qye hagan gundams, no submarinos
#4 CalvinWatterson
Que pongan los diésel a dar vueltas por Fukushima y enseguida se hacen nucleares
