·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10498
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5315
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
4089
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
4091
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2867
clics
El peloteo extremo de 'El Mundo' a Ayuso y su "look casual perfecto"
más votadas
353
Agentes de ICE rociaron de gas pimienta directamente dentro del coche familiar, alcanzando a un bebé de un año
317
El torero Cayetano de Rivera da positivo en el control de alcoholemia tras un accidente
265
Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
250
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
286
Fernando Hernández, historiador especializado en la Guerra Civil: 'Franquismo es igual a crueldad más mediocridad, multiplicado por corrupción'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
4
clics
Es probable que Japón debata la posibilidad de poseer submarinos nucleares (ING)
Actualmente, la Fuerza Marítima de Autodefensa cuenta con submarinos propulsados por motores diésel y baterías de iones de litio.
|
etiquetas
:
japón
,
rearmamiento
1
0
1
K
12
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
1
K
12
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
estemenda
Podría ser que debatiera la posibilidad. Así dicho parece que el grado de certeza es un cero positivo raspao.
3
K
43
#7
salteado3
#1
A lo mejor.
0
K
12
#5
woody_alien
Ya sabemos cómo acaba la película ...
0
K
12
#3
johel
*
Las risas cuando usa exija como condicion imprescinidible que el submarino sea made in usa, este controlado por usa, supeditado a intereses militares usa, tenga a bordo personal usano, tenga como puerto una base usa y que lo pague todo japon.
0
K
11
#2
mis_cojones_en_bata
*
Probabilidad de que debatan la posibilidad de quizá, a lo mejor, en un futuro lejano, poder tener X o no tenerlo.
0
K
10
#6
Gandark_S1rk
yo de japon espero qye hagan gundams, no submarinos
0
K
10
#4
CalvinWatterson
Que pongan los diésel a dar vueltas por Fukushima y enseguida se hacen nucleares
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente