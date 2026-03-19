Las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en junio acaban de superar a las de una bajada, en medio de un creciente temor a la estanflación [ENG]

La guerra en Irán ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, alimentando los temores de inflación que podrían frenar las esperanzas del presidente Donald Trump de que la Reserva Federal baje los tipos este año. El Market Probability Tracker del Banco de la Reserva Federal de Atlanta ahora sitúa más probable una subida de tipos que una bajada en los próximos tres meses.
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Pero lo mejor es ver a Trump jodido y vomitando bilis porque Powell no sólo es más inteligente que él, sino que además es efectivo:
Powell has 'no intention of leaving' the Fed until Trump's DOJ probe is closed
www.nbcnews.com/business/economy/powell-fed-trump-doj-probe-rcna264173
Ya le dejó públicamente en evidencia corrigiendo el gasto en las reformas de los edificios de la Fed, y esto es lo que peor asume Trump, que le humillen tan descaradamente públicamente.
Y aquí Powell tiene margen de maniobra para continuar con las motivaciones de tal investigacion, porque mantendrá el puesto de gobernador de la Fed hasta 2028.