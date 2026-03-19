Las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en junio acaban de superar a las de una bajada, en medio de un creciente temor a la estanflación [ENG]

La guerra en Irán ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, alimentando los temores de inflación que podrían frenar las esperanzas del presidente Donald Trump de que la Reserva Federal baje los tipos este año. El Market Probability Tracker del Banco de la Reserva Federal de Atlanta ahora sitúa más probable una subida de tipos que una bajada en los próximos tres meses.