Trump: El presidente de la Reserva Federal, Powell, es «extremadamente incompetente» y debería bajar los tipos de interés de inmediato [ENG]  

Trump, respondiendo a las preguntas desde el Despacho Oval tras una reunión con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, declara que el presidente de la Reserva Federal, Powell, es «extremadamente incompetente» y que debería bajar los tipos de interés de inmediato.
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Las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en junio acaban de superar a las de una bajada, en medio de un creciente temor a la estanflación
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O Trump deja de bombardear Irán ahora mismo, evidenciando la inutilidad de decidir montar una guerra unilateralmente y sin sentido alguno, algo que ya sabemos desde el 1er día, o los tipos de interés van a subir, sólo por el precio del petróleo.
No sólo es malvado este monstruo, además es tonto a las tres.