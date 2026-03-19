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Trump: El presidente de la Reserva Federal, Powell, es «extremadamente incompetente» y debería bajar los tipos de interés de inmediato [ENG]

Trump: El presidente de la Reserva Federal, Powell, es «extremadamente incompetente» y debería bajar los tipos de interés de inmediato [ENG]  

Trump, respondiendo a las preguntas desde el Despacho Oval tras una reunión con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, declara que el presidente de la Reserva Federal, Powell, es «extremadamente incompetente» y que debería bajar los tipos de interés de inmediato.

| etiquetas: jerome , powell , trump , fed , incompetente
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4 comentarios
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#1 Grahml *
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Las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en junio acaban de superar a las de una bajada, en medio de un creciente temor a la estanflación
www.meneame.net/story/probabilidades-subida-tipos-parte-reserva-federa


O Trump deja de bombardear Irán ahora mismo, evidenciando la inutilidad de decidir montar una guerra unilateralmente y sin sentido alguno, algo que ya sabemos desde el 1er día, o los tipos de interés van a subir, sólo por el precio del petróleo.

No sólo es malvado este monstruo, además es tonto a las tres.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Le quedan aún dos meses xDc
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RoterHahn #2 RoterHahn
El amado lider zanahorio, dando lecciones de economia a un economista.
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#3 Grahml
#2 La próxima será tener a un expresentador alcohólico de la Fox, decidiendo cuándo se empieza una guerra intercontinental.
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menéame