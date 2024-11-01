“La privatización de la Formación Profesional está robando el futuro de nuestra juventud”

Euskadi y Madrid están a la cabeza de centros privados según el estudio de CCOO, que denuncia que la formación a distancia y las prácticas no garantizan ni equidad ni calidad de la formación.
| etiquetas: privatización , formación profesional , futuro juventud , madrid , euskadi
Destacaría como mayor flagrancia contra el discurso liberal de la privatización el que se te "regala y garantiza" el cliente cautivo.
Yo también quiero que se repartan entre todos bonos de mil euros que solo puedan gastar en mi comercio... ya lo puedo hacer mal, que me irá bien...
La fp vino a suplir a "los aprendices" para que las grandes empresas no tuvieran que asumir los costes de formar a jóvenes.
La fp privada es otro robo legalizado contra los pobres.
La fp se hace con el objetivo de empezar a currar cuanto antes por falta de medios. Privatizarla no tiene sentido alguno, aparte de enriquecerse con el acceso al mercado laboral.