“La privatización de la Formación Profesional está robando el futuro de nuestra juventud”

"La privatización de la Formación Profesional está robando el futuro de nuestra juventud"

Euskadi y Madrid están a la cabeza de centros privados según el estudio de CCOO, que denuncia que la formación a distancia y las prácticas no garantizan ni equidad ni calidad de la formación.

Una cosa es el sector privado y otra la privatización, que auna ambas desventajas sin incorporar sus virtudes.
Destacaría como mayor flagrancia contra el discurso liberal de la privatización el que se te "regala y garantiza" el cliente cautivo.
Yo también quiero que se repartan entre todos bonos de mil euros que solo puedan gastar en mi comercio... ya lo puedo hacer mal, que me irá bien...
“La Formación Profesional a distancia se ha convertido en el motor de la privatización” según los datos del informe del sindicato de Educación
Yo creo que el problema se lo comerán las empresas cuando necesiten trabajadores que tengan algún conocimiento. Bueno, en realidad creo que ya tienen ese problema. Y tendrán que cargar ellos con el coste de la formación de los trabajadores.
#2 por desgracia eso no va a pasar.

La fp vino a suplir a "los aprendices" para que las grandes empresas no tuvieran que asumir los costes de formar a jóvenes.

La fp privada es otro robo legalizado contra los pobres.

La fp se hace con el objetivo de empezar a currar cuanto antes por falta de medios. Privatizarla no tiene sentido alguno, aparte de enriquecerse con el acceso al mercado laboral.
#2 Ni siquiera. Para eso están los programas de formación para el empleo de las comunidades autónomas. Pasta gansa que, en parte, gracias a la famosa colaboración público-privada, va a academias que han crecido a la sombra de esos programas y que colaboran con muchos grupos empresariales para que les formen a la chavalada.
