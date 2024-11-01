Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado a un padre que denunció a su mujer por grabar una llamada con sus hijos menores de edad y mandarla al grupo de WhatsApp de su clase de Primaria, en el que había 23 personas. Ha condenado a la madre a dos años y medio de prisión y multa de 2.700 euros al considerar que los menores fueron víctimas de revelación de secretos. Así lo expone la Sala de lo Penal en una sentencia, en la que da la razón al padre al entender que los hijos «eran sujetos pasivos» del delito de revelación de de secretos, algo que no...