La prioridad nacional de PP y Vox y la peligrosa semejanza con las leyes raciales del III Reich

Los acuerdos entre el PP y Vox introducen la institucionalización de diferencias jurídicas basadas en el origen o la pertenencia identitaria, algo que focalizaba las Leyes de Nuremberg
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Teniendo en cuenta que desde 1933 los judíos no podían ni desempeñar un gran número de profesiones ni entrar en mucho sitios ... no hacía falta baños separados porque no los podían usar.
En EEUU sí había WC separados para blancos y para negros. Que entiendo que por ahí iba la pregunta original.
Ni que hubieran sacado una ley para atacar por ideología y lugar de nacimiento , robando d el camino millones de euros
Si se amnistío eso, no se porque esto es como la Alemania Nazi