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La prioridad nacional de PP y Vox y la peligrosa semejanza con las leyes raciales del III Reich

La prioridad nacional de PP y Vox y la peligrosa semejanza con las leyes raciales del III Reich

Los acuerdos entre el PP y Vox introducen la institucionalización de diferencias jurídicas basadas en el origen o la pertenencia identitaria, algo que focalizaba las Leyes de Nuremberg

| etiquetas: pp , vox , iii reich , prioridad nacional , estigmatización y polarización
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8 comentarios
18 4 0 K 234 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ni que fueran partidos fundados por ministros de dictaduras puestas por nazis y fascistas y patrocinadas por nazis y fascistas del otro lado del Atlántico.
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Kantinero #4 Kantinero
Entonces por poner un ejemplo , el negrito de Vox o un tipo de color naranja de visita en España no podría ir al mismo WC que Abascal. ?
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ombresaco #5 ombresaco
#4 Por un lado, semejanza no significa igualdad en todos los detalles, y por otro, ¿había discriminación en los baños durante el III Reich? A mí me suena de EEUU, pero no de la Alemania de aquella época
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Teniendo en cuenta que desde 1933 los judíos no podían ni desempeñar un gran número de profesiones ni entrar en mucho sitios ... no hacía falta baños separados porque no los podían usar.
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ombresaco #7 ombresaco
#6 Eso no responde a la pregunta. Es como decir que yo no puedo usar el WC del palacio de la zarzuela. Obviamente, pero no por leyes de discriminación, sino de acceso al palacio.

En EEUU sí había WC separados para blancos y para negros. Que entiendo que por ahí iba la pregunta original.
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#2 hackerman
Seguro que hacen cosas que no estén en síntoma con europa si si...
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#3 Chiguito2
Prioridad nacional tienen para ir a trabajar al campo y a la obra y no veo a ninguno
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FunFrock #8 FunFrock
Ni que hubieran ido a hacerle un Escrache a una niña de 5 años por pedir cumplir la sentencia
Ni que hubieran sacado una ley para atacar por ideología y lugar de nacimiento , robando d el camino millones de euros
Si se amnistío eso, no se porque esto es como la Alemania Nazi
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menéame