La ‘prioridad nacional’ y los intereses de la patronal: lo que no dice la derecha

Una vez más, PP y Vox han encontrado el chivo expiatorio perfecto: el inmigrante. Con su propuesta de “prioridad nacional” en el acceso al empleo, la vivienda o las prestaciones sociales, ambos partidos vuelven a señalar con el dedo al eslabón más débil de la sociedad. Es un argumento tramposo, sencillo y electoralmente rentable, pero que esquiva con deliberada torpeza la raíz del problema: un modelo migratorio caótico, sin planificación alguna, diseñado para garantizar a la patronal un suministro constante y barato de mano de obra.
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Prioridad nacional, pero si eres un inversor extranjero, pues especulad con el mercado de viviendas.
Prioridad nacional, pero los camioneros y peones de obra me los traigo de Turquía, Marruecos o ilegales para no subir salarios a los de aquí.
Prioridad nacional, pero sus partidos estás llenos de apellidos de fuera, y defiende políticas que perjudican a los españoles.
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La izquierda tampoco sale indemne de este debate, porque durante años ha practicado un multiculturalismo naïf que ha ignorado los efectos reales de la migración descontrolada sobre las clases populares. Pero eso no exime a la derecha de su hipocresía. Mientras PP y Vox agitan banderas y hablan de “defensa de lo nuestro”, protegen con su silencio al verdadero motor del caos migratorio: un sistema que convierte al ser humano en mercancía
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Prioridad nacional: trincamiento de sobres.
Prioridad nacional: corrupción sistémica
Prioridad nacional: pagar sedes oficiales con dinero negro.
Prioridad nacional: blanquear dinero durante el 11M con los muertos aún desperdigados por las vías.
Prioridad nacional: tener a traficantes de drogas en tus filas.
Prioridad nacional: crear una policía patriótica para espiar y derribar partidos legítimos.
Prioridad nacional: el curioso… » ver todo el comentario