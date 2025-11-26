edición general
1 meneos
3 clics

El principal negociador estadounidense advirtió a los europeos que Rusia está acumulando misiles. [ENG]

Durante años, Moscú lanzó misiles contra Ucrania tan rápido como podía fabricarlos. Pero ahora Rusia está construyendo suficientes para acumular un arsenal cada vez mayor de armamento de largo alcance, según declaró Daniel P. Driscoll, secretario del Ejército de los Estados Unidos, ante los diplomáticos reunidos, según dos funcionarios occidentales. La implicación era clara, dijeron los funcionarios: se necesita un acuerdo rápidamente debido a la creciente amenaza de misiles que podrían asestar un golpe decisivo a Ucrania y extenderse más allá

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra , misiles , stock , almacenamiento
1 0 2 K 3 actualidad
3 comentarios
1 0 2 K 3 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Hemos pasado de los chips de lavadora a que tienen misiles pa regalar. Drones y kits UPMK aparte.
1 K 22
Lyovin81 #3 Lyovin81 *
#1 En el Earthworm Jim, el punto medio de los niveles estaba marcado con una lavadora que lanzabas encima de un tronco que golpeaba a una vaca y la lanzaba al espacio de la hostia que le daba, mientras aparecía en pantalla el mensaje "cow launched!"

Pues los rusos igual. Tienen lavadoras, troncos y vacas. No se necesita nada más para invadir Europa hasta Portugal. No porque tenga ningún sentido hacerlo, sino que Putin es así de malo y de fistro.
0 K 7
aupaatu #2 aupaatu
Que bien el lobo y yo vendo martines.
1 K 12

menéame