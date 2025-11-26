El principal negociador estadounidense advirtió a los europeos que Rusia está acumulando misiles. [ENG]

Durante años, Moscú lanzó misiles contra Ucrania tan rápido como podía fabricarlos. Pero ahora Rusia está construyendo suficientes para acumular un arsenal cada vez mayor de armamento de largo alcance, según declaró Daniel P. Driscoll, secretario del Ejército de los Estados Unidos, ante los diplomáticos reunidos, según dos funcionarios occidentales. La implicación era clara, dijeron los funcionarios: se necesita un acuerdo rápidamente debido a la creciente amenaza de misiles que podrían asestar un golpe decisivo a Ucrania y extenderse más allá