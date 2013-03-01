edición general
9 meneos
30 clics
Los primeros camellos vivían en el Ártico adaptados al frío

Los primeros camellos vivían en el Ártico adaptados al frío

El antepasado del animal más emblemático del Sahara, el camello dromedario, surgió hace millones de años en las cercanías del Polo Norte. Más tarde, sus descendientes emigraron de las zonas árticas próximas a Canadá hacia el desierto africano. Científicos liderados por Natalia Rybczynski, paleontóloga del Museo de Ciencias Naturales de Canadá descubrieron en la Isla de Ellesmere, en Nunavut – el territorio más al norte de Canadá -treinta fragmentos fosilizados de la tibia de un camello gigante, hoy extinto.

| etiquetas: ártico , camellos
9 0 0 K 129 ciencia
3 comentarios
9 0 0 K 129 ciencia
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Te hacían medio pollo bien abrigados :troll:
0 K 18
Rixx #2 Rixx
Menudo paseo para ir a pillar xD
0 K 7
Apotropeo #3 Apotropeo
En mi barrio hay dos camellos, uno es hispanoamericano y el otro vikingo; se adaptan a cualquier clima.
0 K 9

menéame