Los primeros camellos vivían en el Ártico adaptados al frío

El antepasado del animal más emblemático del Sahara, el camello dromedario, surgió hace millones de años en las cercanías del Polo Norte. Más tarde, sus descendientes emigraron de las zonas árticas próximas a Canadá hacia el desierto africano. Científicos liderados por Natalia Rybczynski, paleontóloga del Museo de Ciencias Naturales de Canadá descubrieron en la Isla de Ellesmere, en Nunavut – el territorio más al norte de Canadá -treinta fragmentos fosilizados de la tibia de un camello gigante, hoy extinto.