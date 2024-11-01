edición general
Las primeras comunidades del neolítico eran inclusivas y abiertas a los foráneos

Una investigación internacional con participación de la Universidad Autónoma de Barcelona ha revelado, a partir de los dientes encontrados en cinco yacimientos arqueológicos de Siria, nuevos conocimientos sobre cómo los primeros agricultores del mundo formaron los primeros grupos y asentamientos y cómo fue la relación con los foráneos. Las firmas químicas de los dientes de 71 personas halladas en cinco yacimientos arqueológicos del Valle del Éufrates en la actual Siria. Los restos abarcan todo el periodo neolítico de hace entre 11.600 y 7.500

Comentarios destacados:    
#2 rekus
Que la gente del neolítico fuese más avanzada y tolerante que nuestros queridos ultraderechistas debería sorprender a un total de 0 personas.
5 K 61
Postmeteo #3 Postmeteo
#2 Lol, desde el punto de vista de los ultras, ya tienen un aval científico para definirte como un cavernícola
0 K 7
Bolgo #5 Bolgo
#3 un cavernícola es el que vive en la cavernas, nada que ver con el neolitico a priori
3 K 26
#7 Vamohacalmano
#2 En aquel entonces la ventaja es que al de fuera si la liaba parda le dabas con una roca en la cabeza y chimpum. Quizá al de dentro también. Así yo también acojo gente.
2 K 36
F.Redondo #8 F.Redondo
#2 Luego ya, a partir de los romanos, tooooooodos fachas

Algunos siguen viviendo en el neolítico, y encima alardean de su indigencia intelectual
0 K 6
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#2 Por supuesto que sí
Por eso Stalin o Pol Pot eran claramente seres del neolítico
0 K 7
#13 Somozano
#2 Creo que es la izquierda y ultraizquierda la que llora todo el día con Little Caracas, los evangélicos, los fachalatinos que nos están entrando y acaban cuando pueden votando a Mamasita Ayuso
0 K 6
Supercinexin #1 Supercinexin
Por eso ya no existen: el buenismo las hizo sucumbir a los inmigrantes :troll:
0 K 20
Postmeteo #6 Postmeteo
A ver, que si carreteras ni vehiculos a motor y en la mayoría sin caballos "foraneo" era el del pueblo de al lado
1 K 17
kreepie #10 kreepie
Vale, pero ¿las mujeres se movían a otras poblaciones por propia voluntad o quizás las "movían" forzosamente? Eso no queda claro.

Tal vez ese movimiento de mujeres entre distintas comunidades fuera a modo de intercambio de algún tipo. El clásico cambio de una hija por tres cabras y unas pieles. O la hija propia de uno por la de otro.
0 K 11
Bolgo #4 Bolgo
Se ve que había poca peña
0 K 10
tetepepe #12 tetepepe
Esto situa a los voximios en la era neanderthal.
0 K 7
#14 Somozano
#12 Las más y mejores fronteras son las construidas por regímenes comunistas

En este caso para que su propia población no saliera a recorrer mundo
1 K 16

