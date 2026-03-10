Por primera vez se ve en humanos por qué la ketamina funciona en depresión resistente

Un equipo japonés usó PET con trazador específico para observar en tiempo real cómo la ketamina modifica los receptores AMPA en cerebros de pacientes que no responden a antidepresivos convencionales. Los cambios en la habénula —región clave en el procesamiento de la decepción— se correlacionaron directamente con mejoría clínica. Es la primera evidencia directa de este mecanismo en humanos, no solo en animales.