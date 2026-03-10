edición general
Por primera vez se ve en humanos por qué la ketamina funciona en depresión resistente

Un equipo japonés usó PET con trazador específico para observar en tiempo real cómo la ketamina modifica los receptores AMPA en cerebros de pacientes que no responden a antidepresivos convencionales. Los cambios en la habénula —región clave en el procesamiento de la decepción— se correlacionaron directamente con mejoría clínica. Es la primera evidencia directa de este mecanismo en humanos, no solo en animales.

ketamina , depresión , depresión-resistente , neurociencia
MateriaNegra #1 MateriaNegra
Llevamos décadas usando la ketamina como antidepresivo de emergencia sin saber exactamente por qué funcionaba. Ahora un equipo japonés lo ve por primera vez en cerebros humanos vivos: la ketamina reorganiza los receptores AMPA, especialmente en la habénula, esa pequeña estructura que procesa la decepción crónica y aplasta las ganas de vivir. No es magia ni placebo. Es neurobiología visible en un escáner. El 30% de depresivos no responde a nada más. Esto importa.
#7 unocualquierax
#1
"La distribución de estos receptores podría influir en la selección de estrategias terapéuticas más precisas".

Pero con cuidado :
"La ketamina es un fármaco cuyo uso debe restringirse a entornos médicos controlados, dada la posibilidad de efectos adversos como la disociación y el riesgo de dependencia en tratamientos prolongados, así como su coste elevado".
MateriaNegra #11 MateriaNegra
#7 está contestación la mandé a otro sitio y era para ti en definitiva eso es precisamente lo revolucionario: por fin un biomarcador que puede decirnos antes quién va a responder. Menos ensayo-error, menos exposición innecesaria a un fármaco que no es inocuo.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#7 Que deba restringirse su uso a control médico por posibles efectos secundarios y dependencia es algo aplicable a la mayoría de los medicamentos.
MateriaNegra #10 MateriaNegra
#9 Exacto. Y eso es precisamente lo revolucionario: por fin un biomarcador que puede decirnos antes quién va a responder. Menos ensayo-error, menos exposición innecesaria a un fármaco que no es inocuo.
#13 aletmp
#7 yo la pondria en el agua del grifo, sinceramente

a tomar por culo todo ya
RamonMercader #5 RamonMercader
#1 gemini? esoy 60% gemini 40% chatgpt
mund4y4 #6 mund4y4
#5 apuesto por ChatGPT. La construcción de “no es esto ni lo otro. Es x” es tipiquísima de GePeTo.
#8 unocualquierax
#6
"En resumen ... "
