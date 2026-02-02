Por primera vez en la historia, firman un acuerdo estratégico trilateral Irán, China y Rusia. Silenciado en los medios occidentales [eng]

Medios oficiales de los tres países publican: el 29 de enero de 2026 firmaron un pacto estratégico integral Irán, China y Rusia. El acuerdo se basa en acuerdos bilaterales anteriores, incluida la asociación de 20 años entre Irán y Rusia y el acuerdo de cooperación de 25 años entre Irán y China, pero por primera vez vincula formalmente a las tres potencias en un marco coordinado. Los funcionarios dijeron que el pacto enfatiza la soberanía, la cooperación económica y la coordinación estratégica, pero NO llega a ser un tratado de defensa mutua.