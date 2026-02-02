Por primera vez en la historia, firman un acuerdo estratégico trilateral Irán, China y Rusia. Silenciado en los medios occidentales [eng]

Medios oficiales de los tres países publican: el 29 de enero de 2026 firmaron un pacto estratégico integral Irán, China y Rusia. El acuerdo se basa en acuerdos bilaterales anteriores, incluida la asociación de 20 años entre Irán y Rusia y el acuerdo de cooperación de 25 años entre Irán y China, pero por primera vez vincula formalmente a las tres potencias en un marco coordinado. Los funcionarios dijeron que el pacto enfatiza la soberanía, la cooperación económica y la coordinación estratégica, pero NO llega a ser un tratado de defensa mutua.
O China resulta que tiene un ejército de robots como esos que se vieron el otro día en la exhibición, o poco va a poder hacer.
De entrada, la importancia estratégica de irán para rusia y china es grandísima, vital incluso. Puedes mirar un mapa y estudiar por donde le llega a china un altísimo porcentaje de petróleo, etc.
Tecnológicamente, los satélites militares chinos y rusos son de lo mejor, en drones a saber que tecnologías se guardan los chinos. La experiencia militar no sirve para mucho ahora mismo, no sabe nadie como se va a desarrollar una batalla naval. Si te refieres a que va a haber una invasión terrestre, te puedes revisar un mapa físico de irán.
Además tiene una cosa que no tiene EEUU: sentido común.
Un elemento central del acuerdo es una postura unificada contra la reimposición de sanciones a Irán vinculadas a su programa nuclear en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015.
La propaganda iraní muestra unos vídeos del despliegue
en el que aparece
(1) barcos reconocimiento chino Dayang Yihao
(2) los destructores rusos
(3) las lanchas de ataque rápido iraní
Y también podría servir de disuasión ya que ahora es más probable que les pasen información a los iraníes para sus desarrollos militares
