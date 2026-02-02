edición general
Por primera vez en la historia, firman un acuerdo estratégico trilateral Irán, China y Rusia. Silenciado en los medios occidentales [eng]

Medios oficiales de los tres países publican: el 29 de enero de 2026 firmaron un pacto estratégico integral Irán, China y Rusia. El acuerdo se basa en acuerdos bilaterales anteriores, incluida la asociación de 20 años entre Irán y Rusia y el acuerdo de cooperación de 25 años entre Irán y China, pero por primera vez vincula formalmente a las tres potencias en un marco coordinado. Los funcionarios dijeron que el pacto enfatiza la soberanía, la cooperación económica y la coordinación estratégica, pero NO llega a ser un tratado de defensa mutua.

Connect #4 Connect
Pues a ese pacto le queda nueve días. Me temo que Irán no va a recibir mucha ayuda de una Rusia empantanada ya en una guerra de cuatro años y una China con cero experiencia en conflictos bélicos.

O China resulta que tiene un ejército de robots como esos que se vieron el otro día en la exhibición, o poco va a poder hacer.
Lutin #5 Lutin
#4 Gracias por tu opinión de orto roto.
#14 Rixx
#5 xD xD xD
Veelicus #9 Veelicus
#4 Por lo pronto esta obligando a que EEUU lleve un segundo Portaaviones y el despliege mas grande de su historia desde hace 22 años.
#10 _4278
#4 hahahahaha
LinternaGorri #11 LinternaGorri
#4 no sé ni por donde empezar a responder, perdona pero creo que no has analizado seriamente ni una sola de tus aseveraciones.
De entrada, la importancia estratégica de irán para rusia y china es grandísima, vital incluso. Puedes mirar un mapa y estudiar por donde le llega a china un altísimo porcentaje de petróleo, etc.
Tecnológicamente, los satélites militares chinos y rusos son de lo mejor, en drones a saber que tecnologías se guardan los chinos. La experiencia militar no sirve para mucho ahora mismo, no sabe nadie como se va a desarrollar una batalla naval. Si te refieres a que va a haber una invasión terrestre, te puedes revisar un mapa físico de irán.
#12 solojavi
#4 A Irán le vienen bien las armas y a china el petróleo y un escenario de guerra real para ajustar y mejorar sus equipos. El tratado es comercial, no de defensa mutua.
IanCutris #13 IanCutris
#4 China cuenta con el ejército más grande del mundo en términos de personal activo, con más de 2 millones de soldados (estimaciones recientes de 2025 indican aproximadamente 2.18 millones). Me temo que no necesitan robots.
Además tiene una cosa que no tiene EEUU: sentido común.
alehopio #2 alehopio
Otra fuente :

Iran, China and Russia sign trilateral strategic pact
www.middleeastmonitor.com/20260129-iran-china-and-russia-sign-trilater

Un elemento central del acuerdo es una postura unificada contra la reimposición de sanciones a Irán vinculadas a su programa nuclear en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015.
obmultimedia #1 obmultimedia
El ojal del Mal :troll:
alehopio #6 alehopio *
La primera consecuencia del pacto fue un ejercicio militar conjunto "Maritime Security Belt 2026” en el Estrecho de Ormuz que está teniendo lugar estos días sin fecha oficial de finalización

www.azernews.az/region/254712.html

La propaganda iraní muestra unos vídeos del despliegue

www.youtube.com/watch?v=uSqbp1sQ-DI

en el que aparece

(1) barcos reconocimiento chino Dayang Yihao

(2) los destructores rusos

(3) las lanchas de ataque rápido iraní
alehopio #7 alehopio
Esto aclara la posible transferencia de tecnología que se ha visto en los últimos días
www.meneame.net/story/trump-prepara-guerra-total-iran-sabado-eng/c026#

Y también podría servir de disuasión ya que ahora es más probable que les pasen información a los iraníes para sus desarrollos militares
www.meneame.net/story/trump-lanza-ultimatum-iran-da-plazo-llegar-acuer
Solinvictus #8 Solinvictus
China ha invertido mucho en la nueva ruta de la seda e Irán es un enclave, por eso está naranjita con lo de Irán.
#15 perica_we
es el ¿5º? pacto en éste sentido?
Agetro #3 Agetro
Se va a liar... {0x1f605}
