Por primera vez la Estación Espacial Internacional alcanza las ocho naves acopladas

En más de sus 20 años de historia, la Estación Espacial Internacional (EEI) no había ocupado simultáneamente todos sus puertos de atraque disponibles hasta este diciembre. La Estación Espacial Internacional (EEI/ISS) cuenta con ocho puertos de acoplamiento a bordo del puesto orbital, pero en sus 25 años de historia nunca habían sido ocupados simultáneamente. Pero eso ha cambiado durante este 1 y 2 de diciembre, cuando gracias a la reinstalación de la nave de carga Cygnus XL de Northrop Grumman en el puerto orientado hacia la Tierra del módulo