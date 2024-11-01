edición general
7 meneos
34 clics
Por primera vez la Estación Espacial Internacional alcanza las ocho naves acopladas

Por primera vez la Estación Espacial Internacional alcanza las ocho naves acopladas

En más de sus 20 años de historia, la Estación Espacial Internacional (EEI) no había ocupado simultáneamente todos sus puertos de atraque disponibles hasta este diciembre. La Estación Espacial Internacional (EEI/ISS) cuenta con ocho puertos de acoplamiento a bordo del puesto orbital, pero en sus 25 años de historia nunca habían sido ocupados simultáneamente. Pero eso ha cambiado durante este 1 y 2 de diciembre, cuando gracias a la reinstalación de la nave de carga Cygnus XL de Northrop Grumman en el puerto orientado hacia la Tierra del módulo

| etiquetas: estación espacial , eei , cygnus xl , spacex , htv-x1
5 2 0 K 65 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 65 actualidad
Meneanauta #1 Meneanauta
Gang Bang
1 K 31
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 ¿Cómo se folla en gravedad 0?
0 K 11
Meneanauta #4 Meneanauta *
#2 Ni idea. Apenas recuerdo como se hace en 9.8 Encima la última vez estaba borracho.
1 K 25
Spirito #5 Spirito
#2 Los vírgenes e inmaculados haciendo siempre preguntas de adultos: no falla. xD
0 K 6
#3 tobruk1234
8 naves y ni una sola es europea, o rusas o americanas y solo 1 japonesa, asi nos va a europa.
0 K 7

menéame