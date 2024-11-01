·
El primer ministro libanés prohíbe las actividades militares de Hezbolá tras el ataque a Israel
Nawaf Salam dice que todas las actividades de Hezbolá son "ilegales" después de que el grupo lanzara un ataque contra Israel desde el Líbano.
israel
,
líbano
,
hezbolá
#3
YoSoyTuPadre
*
Ay, alma de cántaro, cuando se de cuenta que 2/3 del país ya son chiítas y que el actual sistema electoral creado hace 70 años ya no refleja la realidad del país, y quizás el pueblo quiera hacer cambios si el actual gobierno fuerza la situación, ahí vendrán los lloros
3/4 está pasando en Barehin con los chiítas, la mayoría del país, protestando contra su monarquía/dictatodura sunita en el poder
Sería curioso ver que tras esta guerra en lugar de caer Irán surgen dos países chiítas nuevo
Y ojo al Irak chiíta que puede ser el tercero
0
K
11
#1
lameth
Vendido traidor. ya con esto está claro que está al servicio del sionismo.
0
K
10
#2
DocendoDiscimus
Creo que el primer ministro libanés no tiene ese poder.
0
K
10
