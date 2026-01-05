edición general
El primer ministro de Groenlandia dice "basta" tras la última amenaza de Trump [ENG]

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, rechazó firmemente los repetidos comentarios del presidente estadounidense Trump sobre la posible anexión de Groenlandia, pidiendo diálogo y respeto por el derecho internacional. "Ya es suficiente", dijo el primer ministro, después de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexar el territorio autónomo danés. "No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión", escribió Nielsen en Facebook

#1 ombresaco
En un sitio con tanta nieve, pronto lo acusarán de narcotraficante
OCLuis #7 OCLuis
#1 Yo me sé de uno que tiene que estar temblando desde que los americanos se han llevado a Maduro a américa acusado de narcotráfico.  media
Spirito #3 Spirito
Respeto al derecho internacional, dice. xD

¿Qué será lo siguiente? ¿Pedir que los medios de comunicación clásicos no manipulen?
tul #2 tul
si fuera abascal o feijoo estaria sacandose el pasaporte gringo mientras agita un banderin con las barras y estrellas
#4 Horkid *
Pero si los europeos nos hemos tragado la apropiación de los recursos de Ucrania por empresas norteamericanas como Blackrock, con la mentira de "Rusia nos invade"!! Lo bueno que tiene Trump es que no engaña, dice la verdad: vamos a por el petroleo y punto. Me imagino si Trump hubiera estado al principio de la guerra de Ucrania, quizá nos hubieramos ahorrado mucho sufrimiento y miles de muertos: "O nos entregais las tierras raras o os invadimos por tierra, y aire; o os volamos una central nuclear"
#9 ombresaco
#4 también dijo que no iba a intervenir en problemas extrajeros, y que a Maduro lo ha detenido por narcotráfico... curiosa forma de expresar que no engaña. Aunque también es cierto que solo ha engañado a quien se ha dejado
Sr.No #5 Sr.No
Seguro que su pataleta disuade a Trump.
#8 rbrn
No entiendo como Europa no está haciendo un despliegue de tropas ya para dejar las cosas claras.
#6 Poligrafo *
Hay que cerrar las bases yankis en territorio europeo y dar una patada a sus caballos de troya: Google, Meta, Microsoft, Twitter y Amazon.
