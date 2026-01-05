El primer ministro de Groenlandia dice "basta" tras la última amenaza de Trump [ENG]

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, rechazó firmemente los repetidos comentarios del presidente estadounidense Trump sobre la posible anexión de Groenlandia, pidiendo diálogo y respeto por el derecho internacional. "Ya es suficiente", dijo el primer ministro, después de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexar el territorio autónomo danés. "No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión", escribió Nielsen en Facebook