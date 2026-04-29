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El primer gran informe que mide el impacto de la IA en el empleo en España anticipa la destrucción de 2,3 millones de puestos de trabajo
El estudio de Funcas refleja que la IA podrá crear 1,6 millones de empleos, pero en todos los escenario que dibuja el saldo entre trabajados destruidos y generados es negativo
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ia
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informe empleo
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españa
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#2
lonnegan
*
Si la IA sustituye a los trabajadores, estos no ganan dinero, sin dinero no hay consumo, sin consumo no hay economia, sin economía no hay producción, sin producción la IA se queda sin tarea y se vuelve innecesaria, todos al paro
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#1
Jaime131
Imposible, he leído en Menéame que no afectaría.
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#4
joffer
*
#1
de hecho el estudio está hecho con IA, que es parte interesada.
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#3
Alberto_meneame
Pasa igual que cuando empezó todo el tema de los robots. La empresa y/o trabajadores que no se adapten acabarán quedando obsoletos y ya su trabajo no tendrá el mismo valor.
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