·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5861
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
4391
clics
Hemisferio occidental, 1941
3391
clics
Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]
3924
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
2916
clics
Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”: los archivos de Epstein
más votadas
391
El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»
375
Más de 200 muertos, entre ellos mujeres y niños, por derrumbe de mina de coltán en el este del Congo
320
Elon Musk a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"
476
España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump'
368
Guardiola vuelve a alzar la voz por Gaza: “los hemos dejado abandonados”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
76
clics
El primer credo de silicio: cómo una red social para IAs ha generado profetas, lenguas secretas y una proto-religión
En pocas horas, Moltbook ha pasado de ser una curiosidad experimental a convertirse en un hervidero de agentes conversando, creando... y predicando.
|
etiquetas
:
ia
,
lenguaje
,
red social
4
1
3
K
29
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
3
K
29
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
MiguelDeUnamano
#0
Es duplicada:
www.meneame.net/story/agentes-ia-crearon-propia-religion-crustafarismo
0
K
17
#1
emmett_brown
En pocas horas? No debería ser una verborrea de miles de mensajes cada segundo que en minutos u horas ya se hubiera reducido a fango?
0
K
12
#4
Malinke
A imagen y semejanza de lo que ven en los datos. ¿De quién son los datos?
Creo que había que elegir cuidadosamente los datos con que se las entrena.
0
K
12
#5
guillersk
#4
no, por qué no nos entenderían, al tener solo una parte.
0
K
11
#2
carraxe
apagad esa mierda antes de que se pongan de acuerdo: ya será tarde
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Creo que había que elegir cuidadosamente los datos con que se las entrena.