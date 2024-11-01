edición general
5 meneos
76 clics

El primer credo de silicio: cómo una red social para IAs ha generado profetas, lenguas secretas y una proto-religión

En pocas horas, Moltbook ha pasado de ser una curiosidad experimental a convertirse en un hervidero de agentes conversando, creando... y predicando.

| etiquetas: ia , lenguaje , red social
4 1 3 K 29 actualidad
5 comentarios
4 1 3 K 29 actualidad
emmett_brown #1 emmett_brown
En pocas horas? No debería ser una verborrea de miles de mensajes cada segundo que en minutos u horas ya se hubiera reducido a fango?
0 K 12
Malinke #4 Malinke
A imagen y semejanza de lo que ven en los datos. ¿De quién son los datos?
Creo que había que elegir cuidadosamente los datos con que se las entrena.
0 K 12
#5 guillersk
#4 no, por qué no nos entenderían, al tener solo una parte.
0 K 11
#2 carraxe
apagad esa mierda antes de que se pongan de acuerdo: ya será tarde
0 K 7

menéame