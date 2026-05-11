Un primer análisis genético del hantavirus del crucero confirma que es de la variante Andes y descarta mutaciones

Los resultados confirman que se trata de la cepa de los Andes, la más virulenta y contagiosa, pero descartan que el virus haya mutado. La secuenciación del virus es ahora una prioridad para la comunidad científica. Este guarda en sus tripas una caja negra con información crucial: puede ayudar a identificar cómo se propagó el virus, por qué ha enfermado tanta gente (hasta la fecha hay diez posibles infectados y tres muertes de un virus que se considera muy difícil de contagiar) y cuánto tiempo pudo haber estado circulando antes de su detección.