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Un primer análisis genético del hantavirus del crucero confirma que es de la variante Andes y descarta mutaciones

Un primer análisis genético del hantavirus del crucero confirma que es de la variante Andes y descarta mutaciones

Los resultados confirman que se trata de la cepa de los Andes, la más virulenta y contagiosa, pero descartan que el virus haya mutado. La secuenciación del virus es ahora una prioridad para la comunidad científica. Este guarda en sus tripas una caja negra con información crucial: puede ayudar a identificar cómo se propagó el virus, por qué ha enfermado tanta gente (hasta la fecha hay diez posibles infectados y tres muertes de un virus que se considera muy difícil de contagiar) y cuánto tiempo pudo haber estado circulando antes de su detección.

| etiquetas: hantavirus , andes , secuenciación
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3 comentarios
7 0 0 K 90 actualidad
anv #1 anv
Pues... es un virus que se contagia sólo por contacto muy cercano. Se ve que en el crucero la habrán pasado bien. :-D
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yabumethod #3 yabumethod
#1 Aquellos que se hayan infectado sin haber contagiado a su pareja tienen que ir pensando ya en alguna excusa.
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menéame