primer accidente de coches en Chihuahua (México) en 1903 entre los dos únicos automóviles de la ciudad  

En 1903, en la ciudad de Chihuahua se producía un accidente automovilístico tan curioso como inesperado, en una época en la que los automóviles apenas comenzaban a aparecer en México. Según las crónicas locales, en toda la ciudad solo existían dos coches, uno perteneciente al entonces gobernador del estado, Miguel Ahumada, y el otro al empresario Mauricio Calderón. En algún momento ambos vehículos coincidieron circulando por las calles y terminaron chocando entre sí, protagonizando así el que suele considerarse el primer accidente (...)