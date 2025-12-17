edición general
Las previsiones de crecimiento del PIB: ¿Qué economías europeas crecerán más? España, a la cabeza

"En España la intensa creación de empleo y el aumento de los salarios reales seguirán sosteniendo el consumo privado. El crecimiento de la inversión se apoyará en la aplicación en curso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y en unos menores costes de financiación", señala el informe. La exposición directa de España a los aranceles de EE.UU. es limitada, ya que las exportaciones de bienes a Estados Unidos apenas suponen el 1,1% de su PIB.

WcPC #3 WcPC
Lo vuelvo a decir, España crece más porque la población está creciendo, así de simple.
No se está haciendo nada para que este crecimiento sea sostenible.
Findeton #5 Findeton
Si, hay más gente en España, inmigrantes. Bien por ellos. Ahora, ¿los salarios suben? Pues la verdad, poco más que la inflación.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
El cobete.
#2 miraqueereslinda *
Qué mal debe andar una economía cuando el gobierno sólo se centra en hablar del PIB y no del poder adquisitivo de sus ciudadanos.

No pone tanto interés en que el ciudadano sea consciente de cuánto de ese PIB chupa el estado o cuánto de lo que chupa no va precisamente a carreteras y hospitales.

Desde luego no explicará cómo la generación de deuda sistémica y la consecuente inyección de capital del BCE genera la inflación que lleva años mermando nuestro poder adquisitivo.

En fin, lo de siempre. Que España va como un cohete (como dice #1), cosa que obviamente todos estamos sintiendo en nuestros bolsillos.
#4 Scutarius
#2 En este caso no está hablando el gobierno, es una noticia de euronews. Dicho esto, coincido en que la economía de los trabajadores va para mal, el partido que gobierna no quiere poner soluciones y sus socios no pueden
ElBeaver #6 ElBeaver
Hace falta más gente en España, pese a quien le pese. Otra cuestión es la incapacidad de este y otros gobiernos para gestionar adecuadamente el crecimiento de la población. Es necesario fomentar la vivienda, ofrecer incentivos para el crecimiento industrial y de emprendedores, liberar las trabas burocráticas, impulsar una digitalización real de las administraciones, garantizar la transparencia y crear un equipo especializado para construir viviendas de manera rápida y eficiente.
