Las previsiones de crecimiento del PIB: ¿Qué economías europeas crecerán más? España, a la cabeza

"En España la intensa creación de empleo y el aumento de los salarios reales seguirán sosteniendo el consumo privado. El crecimiento de la inversión se apoyará en la aplicación en curso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y en unos menores costes de financiación", señala el informe. La exposición directa de España a los aranceles de EE.UU. es limitada, ya que las exportaciones de bienes a Estados Unidos apenas suponen el 1,1% de su PIB.
| etiquetas: economía , ue , previsión
No se está haciendo nada para que este crecimiento sea sostenible.
No pone tanto interés en que el ciudadano sea consciente de cuánto de ese PIB chupa el estado o cuánto de lo que chupa no va precisamente a carreteras y hospitales.
Desde luego no explicará cómo la generación de deuda sistémica y la consecuente inyección de capital del BCE genera la inflación que lleva años mermando nuestro poder adquisitivo.
En fin, lo de siempre. Que España va como un cohete (como dice #1), cosa que obviamente todos estamos sintiendo en nuestros bolsillos.