“La prevención salva vidas”, se atreve a recordar Moreno Bonilla en pleno escándalo del cribado del cáncer de mama tras privatizar el servicio pese a negarlo

“La prevención salva vidas”, ha asegurado el presidente andaluz en un mensaje en la red social X para conmemorar este día, mientras pone el foco también en el esfuerzo de miles de profesionales sanitarios que cada día luchan por atajar esta enfermedad, pese a las limitaciones y falta de trabajadores, la externalización del servicio puesta en marcha por el Gobierno andaluz con contratos millonarios para las aseguradoras privadas y un malestar creciente de sindicatos, trabajadores, oposición política en pleno y una ciudadanía en general