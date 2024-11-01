edición general
“La prevención salva vidas”, se atreve a recordar Moreno Bonilla en pleno escándalo del cribado del cáncer de mama tras privatizar el servicio pese a negarlo

“La prevención salva vidas”, ha asegurado el presidente andaluz en un mensaje en la red social X para conmemorar este día, mientras pone el foco también en el esfuerzo de miles de profesionales sanitarios que cada día luchan por atajar esta enfermedad, pese a las limitaciones y falta de trabajadores, la externalización del servicio puesta en marcha por el Gobierno andaluz con contratos millonarios para las aseguradoras privadas y un malestar creciente de sindicatos, trabajadores, oposición política en pleno y una ciudadanía en general

MiguelDeUnamano
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se han instalado definitivamente en el terreno de la realidad paralela...

Normal, si es donde residen sus votantes, en una realidad para lelos.
JackNorte
La privatizacion causa muertes.
Antipalancas21
No tienen vergüenza esos del PP y Moreno, Mazon y Ayuso menos todavía.
reithor
Deny delay depose.
Andreham
Prevenir que estas cosas pueden hacerse públicas y cortar rápido al whistleblower con buenas subvenciones a su medio salvan la vida de consejeros y puestos de libre designación.

Tiene razón.
#5 k3ym4n
https://media1.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExM2hqbW9xaXdjZWF6emtwbjBydXNicmI4cXozanBxaHZ0Y29tb2E0OSZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/LOolQNZVwi7Sgr6Dtj/giphy.gif
#6 k3ym4n
:clap:
