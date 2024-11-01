El presupuesto de 'Avatar 3' supera los 500 millones de dólares: puede ser un éxito de taquilla y aún así perder dinero

Avatar: Fuego y ceniza ya está aquí. Y sí, es, otra vez, una de las películas más esperadas del año. La saga de Pandora es la máquina de imprimir taquillazos por excelencia. Pero aquí viene lo interesante: pese a ese éxito monstruoso, James Cameron parece cada vez más incómodo con la calculadora. Sus declaraciones son un ejercicio de pesimismo contable que no casa nada con las cifras de recaudación. ¿Estamos seguros de que Avatar es el negocio redondo que nos venden? En Disney no lo tienen del todo claro.