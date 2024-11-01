Un preso palestino excarcelado habla de la pérdida de toda su familia [EN]  

Cuando el prisionero palestino Haitham Salem fue liberado y regresó a Gaza, esperaba encontrar a su esposa e hijos esperándole. En cambio, descubrió que Israel los había matado a todos pocas semanas antes del alto el fuego. Salem, que dice no tener ninguna afiliación política, fue hecho prisionero el día de su aniversario de boda, el pasado noviembre, y pasó 11 meses totalmente aislado de las noticias del mundo exterior. Habla con BreakThrough News sobre la tortura que sufrió y cómo su mundo ha quedado destrozado.