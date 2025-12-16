·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13498
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10288
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
12938
clics
Las "condolencias" de Trump
6612
clics
Que agradable sujeto
6048
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
más votadas
420
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
455
Luz del Carmen Ibáñez, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional sancionada por EE.UU.: "Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país"
402
El juez Peinado se basa en el escrito de un abogado difusor de bulos para reabrir la investigación del rescate de Air Europa
218
Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela
426
El PP adelanta operaciones judiciales y deja patente que obtiene información privilegiada para su guerra sucia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
24
clics
Las presiones en Vox para doblegar al díscolo de Revuelta: "No juegues sucio. Te vas con 40.000 euros de indemnización"
La cúpula del partido de Abascal pidió al 'número 2' de la asociación juvenil guardar silencio sobre la crisis interna
|
etiquetas
:
vox
,
revuelta
,
dana
,
presiones
,
crisis interna
,
abascal
,
corrupcion
15
3
0
K
154
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
154
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
cenutrios_unidos
Si a ellos les enchufan 40.000 pavos ¿Cuanto robarán el resto?
5
K
69
#6
JackNorte
Cuando robar a las victimas de las dana es lo normal.
1
K
23
#2
Mark_
Las ratas - el churro
1
K
17
#1
Mountains
*
«Tú no juegues sucio. No renuncies a tus derechos y te vienes con tu abogado, [que saque] todo lo que pueda. Porque tú piensa que si tú te vas de aquí con 40.000 euros, o 30.000 euros de indemnización más dos años de paro, ya te solucionan cuatro años. Cuatro años de mantenerse. Tiempo te da para que encuentres algo razonablemente bueno», le explica. «Tú no juegues sucio», le dice, y le advierte en contra de poner «micrófonos». El número dos de Revuelta asiente: «Ya, ya, ya». «Afortunadamente, no tienes hijos detrás. O sea que tu situación en ese aspecto no está tan condicionada», prosigue Pflüger.
0
K
13
#4
LaMinaEnMiPuerta
Los votantes de Vox estarán decepcionados y ya no sabrán que votar.
0
K
10
#5
devilinside
#4
Siempre les quedará Alvise, un paradigma de la honradez
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente