Las presiones en Vox para doblegar al díscolo de Revuelta: "No juegues sucio. Te vas con 40.000 euros de indemnización"

La cúpula del partido de Abascal pidió al 'número 2' de la asociación juvenil guardar silencio sobre la crisis interna

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Si a ellos les enchufan 40.000 pavos ¿Cuanto robarán el resto?
JackNorte #6 JackNorte
Cuando robar a las victimas de las dana es lo normal. xD
Mark_ #2 Mark_
Las ratas - el churro
Mountains #1 Mountains *
«Tú no juegues sucio. No renuncies a tus derechos y te vienes con tu abogado, [que saque] todo lo que pueda. Porque tú piensa que si tú te vas de aquí con 40.000 euros, o 30.000 euros de indemnización más dos años de paro, ya te solucionan cuatro años. Cuatro años de mantenerse. Tiempo te da para que encuentres algo razonablemente bueno», le explica. «Tú no juegues sucio», le dice, y le advierte en contra de poner «micrófonos». El número dos de Revuelta asiente: «Ya, ya, ya». «Afortunadamente, no tienes hijos detrás. O sea que tu situación en ese aspecto no está tan condicionada», prosigue Pflüger.
#4 LaMinaEnMiPuerta
Los votantes de Vox estarán decepcionados y ya no sabrán que votar. :troll:
devilinside #5 devilinside
#4 Siempre les quedará Alvise, un paradigma de la honradez
