La presión internacional se eleva sobre Israel por la prohibición de 37 ONG en Gaza y Cisjordania

La presión internacional se eleva sobre Israel por la prohibición de 37 ONG en Gaza y Cisjordania

El Gobierno de Netanyahu revoca la licencia de operación de las organizaciones e impone un plazo de 60 días para su retirada

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
La presión internacional : Ay! esas chiquilladas, jaja ¿queréis más fondos para gastar en armas que asesinen palestinos con mayor eficacia disfrazados de fondos para la investigación y el desarrollo?

FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame
#1 Este año les darán 10 puntos en Eurovision en vez de los 12
A.more #2 A.more
Deberían estar vetados en el mundo entero. Pero el bloqueo a cuba
#3 luckyy
Ni siquiera le han echado de eurovisión; menuda presión!!!
