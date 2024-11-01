edición general
El presidente de la República Checa acusa a Boris Johson de sabotear acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania (EN)

(Trad. automática) Según el primer ministro, en abril de 2022, Kiev y Moscú estuvieron muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz, pero el proceso, afirma Babiš, se vio interrumpido tras la intervención de los socios occidentales de Ucrania. Andrej Babiš culpó directamente al entonces primer ministro británico Boris Johnson por el fracaso de las negociaciones. Según Babiš, tras la visita de Boris Johnson a Ucrania, el proceso de negociación descarriló y se perdió la oportunidad de poner fin rápidamente a la guerra.

| etiquetas: rusia , ucrania , boris johnson , andrej babiš , paz
Boris que estaba en los papeles de epstein, al final todo el mal, guerras, especulación, muerte, destrucción vienen de la misma lista

Recordemos que aquí Vox son los maximos representantes de Israel junto alianza catalana
Pues el medio que lo cita, no se le puede achacar que no sea patriota ucraniano, así que los pobres ya se han dado cuenta que fueron y siguen siendo usados como carne de cañón
Ucrania es un país zombificado y corrompido por el que paga y el que paga impidió el acuerdo, dijo que hasta el último y ahí están los pobres ucranianos zombificados muriendo a granel, aunque no quieran tienen que morir por Blackrock. Claro que Boris es un tipo despreciable, pero manda en Ucrania.
