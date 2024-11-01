(Trad. automática) Según el primer ministro, en abril de 2022, Kiev y Moscú estuvieron muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz, pero el proceso, afirma Babiš, se vio interrumpido tras la intervención de los socios occidentales de Ucrania. Andrej Babiš culpó directamente al entonces primer ministro británico Boris Johnson por el fracaso de las negociaciones. Según Babiš, tras la visita de Boris Johnson a Ucrania, el proceso de negociación descarriló y se perdió la oportunidad de poner fin rápidamente a la guerra.