El presidente del Foro Económico de Davos dimite por sus vínculos con Epstein

El actual presidente del Foro Económico de Davos y exministro de Exteriores de Noruega, Borge Brende, ha anunciado este jueves su dimisión, tras varias semanas bajo escrutinio por sus vínculos con el millonario y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. “Después de considerarlo detenidamente, he decidido renunciar como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, ha señalado en un comunicado Brende, que ocupaba el cargo desde 2017.