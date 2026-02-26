edición general
El presidente del Foro Económico de Davos dimite por sus vínculos con Epstein

El presidente del Foro Económico de Davos dimite por sus vínculos con Epstein

El actual presidente del Foro Económico de Davos y exministro de Exteriores de Noruega, Borge Brende, ha anunciado este jueves su dimisión, tras varias semanas bajo escrutinio por sus vínculos con el millonario y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. “Después de considerarlo detenidamente, he decidido renunciar como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, ha señalado en un comunicado Brende, que ocupaba el cargo desde 2017.

| etiquetas: foro económico , davos , jeffrey epstein , borge brende , noruega
7 comentarios
aupaatu #2 aupaatu *
Igual los influencer de la Union Europea pillados por el MOSAD explican la cegera de Europa en el genocidio en Palestina
2 K 40
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Nadie lo dudaba xD
1 K 40
#7 MPPC
Joder, noy hay jerifalte mundial que no haya tenido contacto con Epstein, panda de ...... :goatse:
1 K 31
NoEresTuSoyYo #4 NoEresTuSoyYo
Vendo palomitas :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
1 K 30
#5 DenisseJoel
Los influencers de derechas bien calladitos, como siempre que se habla de estos sinvergüenzas.
1 K 30
Findeton #6 Findeton
#5 Las derechas han sido los que siempre han estado más en contra de la idea del WEF.
0 K 10

