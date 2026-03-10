El presidente Donald Trump quería un baby boom, ¿Se ha producido? [EN]

Según los expertos, no realmente, o al menos no todavía. El año pasado, Trump afirmó que sería conocido como "el presidente de la fertilización". Esto es lo que sí sabemos: los conservadores están teniendo más hijos que los liberales. Está claro que Trump quiere que nazcan más bebés, pero "de las personas adecuadas", como parejas casadas nativas con altos ingresos. En general, sin embargo, la tasa de fertilidad en EE. UU. está disminuyendo. Será complicado debido a que otros cambios recientes de políticas posiblemente han dificultado que las personas tengan hijos.
Yo llamo estadounidenses a los que nacen en EEUU, canadienses a los que lo hacen en Canadá, mexicanos a los que lo hacen en Mexico, y así con todos los países que forman América del Norte, independientemente de dónde vengan sus antepasados.
Por nativos americanos, solo entiendo a los verdaderos nativos americanos, con todas sus tribus, no a un señor blanco de Connecticut, que almacena rifles de asalto, viste gorras de MAGA y habla una amalgama entre inglés y berreo de ciervos.
Igual es que fue malinterpretado...