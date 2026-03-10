El presidente Donald Trump quería un baby boom, ¿Se ha producido? [EN]

Según los expertos, no realmente, o al menos no todavía. El año pasado, Trump afirmó que sería conocido como "el presidente de la fertilización". Esto es lo que sí sabemos: los conservadores están teniendo más hijos que los liberales. Está claro que Trump quiere que nazcan más bebés, pero "de las personas adecuadas", como parejas casadas nativas con altos ingresos. En general, sin embargo, la tasa de fertilidad en EE. UU. está disminuyendo. Será complicado debido a que otros cambios recientes de políticas posiblemente han dificultado que las personas tengan hijos.