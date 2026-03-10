edición general
El presidente Donald Trump quería un baby boom, ¿Se ha producido? [EN]

Según los expertos, no realmente, o al menos no todavía. El año pasado, Trump afirmó que sería conocido como "el presidente de la fertilización". Esto es lo que sí sabemos: los conservadores están teniendo más hijos que los liberales. Está claro que Trump quiere que nazcan más bebés, pero "de las personas adecuadas", como parejas casadas nativas con altos ingresos. En general, sin embargo, la tasa de fertilidad en EE. UU. está disminuyendo. Será complicado debido a que otros cambios recientes de políticas posiblemente han dificultado que las personas tengan hijos.

#1 RecórtateTú
Cuando dicen nativos, se refieren a los auténticos nativos americanos o a los descendientes de holandeses, británicos y demás clanes caucásicos?
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 tu dices nativos de Norteamérica o los descendientes de colonos europeos que desplazaron y aniquilaron a la población local?
#8 RecórtateTú
#4 Tú te denominas español o europeo? Porque es exactamente lo mismo, un ejercicio de soberbia elevada a la máxima potencia, pues ni poseen toda América del Norte, ni son sus únicos pobladores.
Yo llamo estadounidenses a los que nacen en EEUU, canadienses a los que lo hacen en Canadá, mexicanos a los que lo hacen en Mexico, y así con todos los países que forman América del Norte, independientemente de dónde vengan sus antepasados.
Por nativos americanos, solo entiendo a los verdaderos nativos americanos, con todas sus tribus, no a un señor blanco de Connecticut, que almacena rifles de asalto, viste gorras de MAGA y habla una amalgama entre inglés y berreo de ciervos.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Sí, concretamente en Irán arrojando bombas a un colegio de niñas. >:-(
Robus #6 Robus
#2 Niñas: babys y boom, pues eso... :-S

Igual es que fue malinterpretado...
#7 concentrado
Hay un boom baby en Oriente Medio
javibaz #3 javibaz
Ha conseguido que alguna ciudad joven, Tel Aviv haga boom.
Rixx #5 Rixx
Él sabe mucho de fertilizar, sobre todo a menores en las residencias de Epstein. :peineta:
