La presidenta del Tribunal de Cuentas asegura en el Senado que no le consta que el PSOE tenga caja B

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido en la Comisión del 'caso Koldo' del Senado y ha explicado, a preguntas del Partido Popular, que al tribunal no le consta la existencia de una caja B y que todas las liquidaciones presentadas por el partido tienen respaldo documental.Los populares, que buscaban con esta comparecencia apuntalar sus acusaciones contra el Gobierno, se han encontrado con la negativa de la presidenta del Tribunal de Cuentas a avalar la teoría de que el PSOE tenía una contabilidad irregular.
"Le ha recordado al senador que este órgano colegiado nunca ha detectado la caja b de un partido."
