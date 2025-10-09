edición general
La presidenta del Tribunal de Cuentas asegura en el Senado que no le consta que el PSOE tenga caja B

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido en la Comisión del 'caso Koldo' del Senado y ha explicado, a preguntas del Partido Popular, que al tribunal no le consta la existencia de una caja B y que todas las liquidaciones presentadas por el partido tienen respaldo documental.Los populares, que buscaban con esta comparecencia apuntalar sus acusaciones contra el Gobierno, se han encontrado con la negativa de la presidenta del Tribunal de Cuentas a avalar la teoría de que el PSOE tenía una contabilidad irregular.

8 comentarios
Javi_Pina #5 Javi_Pina *
Sabeis quien sí se demostró que tenia caja B? No lo adivinariais.
rob #6 rob
#5 Es que lo pones muy difícil...
mund4y4 #7 mund4y4
#5 Pues así sin ninguna Pista... No se me ocurre, la verdad.
fareway #1 fareway
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
lobotomico2 #3 lobotomico2 *
Detectaron Gurtel?

Edito

Leyendo, la señora dice:

"Le ha recordado al senador que este órgano colegiado nunca ha detectado la caja b de un partido."

La SER dando informacion de calidad, pero a los de Meneame, no les engañan.
#2 Leon_Bocanegra
De quien depende el tribunal de cuentas? Pues eso :troll: *




*Pobres derecharras
#4 Leon_Bocanegra *
#_3 vamos, que los peperos no saben ni cómo funciona el tribunal de cuentas y citan a la tipa esta para intentar sacarle una información que no puede tener.
Que putos inutiles. Si fueran más inutiles serían de vox.

Otro amante de la libertad que no tolera respuestas de los demás
#8 eldelcerro
EnriquETA
