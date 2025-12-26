·
6
meneos
31
clics
La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán "al menos cinco años" para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda
La
convocatoria abierta con 171 viviendas
marca el inicio del primer parque estatal de vivienda asequible, que aspira a movilizar casas suficientes para ofrecer 183.000 contratos de alquiler asequible
|
etiquetas
:
vivienda
,
psoe
10 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
sí, han creado un nuevo chiringuito (empresa pública) en la PSOE donde van a repartir nóminas, sueldazos, cargos a dedo a un buen puñado de inútiles como ésta, y el problema va a seguir igual o peor... hijos de la gran puta!
8
K
93
#4
mis_cojones_en_bata
#1
no hacen nada, mal.
Hacen algo, mal.
TODO MAL
3
K
35
#10
ChatGPT
#4
si lo hacen nada, mal
Si hacen algo que es inútil, mal
0
K
11
#3
endy
Las promesas anteriores quedan en el olvido y sueltan otra porque la memoria del votante activista es limitada
3
K
31
#5
JuanCarVen
Madrid Networks.
1
K
20
#8
NoPracticante
*
Mejor los chiringuitos del pp/vox que cuestan más y hacen menos pero te roban los tuyos.
1
K
19
#6
Andreham
Vamos, dos legislaturas prometiendo "ya bajarán" a ver si les caen votos.
Lo típico.
1
K
10
#9
DrEvil
En este vídeo lo explica claramente un experto en el tema:
youtu.be/JhsYLLH4GB4?list=RDJhsYLLH4GB4&t=14
0
K
8
#2
UsuarioXY
Haz que pase.
0
K
7
#7
ElBeaver
chiringuito
0
K
7
