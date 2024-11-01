La presentación del nuevo disco de Rosalía colapsa Callao, la educación y la sanidad pública en Madrid

La presentación del esperado nuevo disco de Rosalía en la madrileña Plaza de Callao provocó ayer un caos circulatorio, problemas en la recogida de basuras, largas listas de espera en la atención médica, falta de recursos en la universidad pública y la expulsión de los ciudadanos del centro de la capital. «Se han tenido que bloquear ecografías en centros de salud del sur por falta de radiólogos», denunciaba esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.