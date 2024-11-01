edición general
La preocupación por la vivienda alcanza niveles de la burbuja y es ya el principal problema del país para el 37% de la población

Repiten también entre los tres asuntos que más inquietud despiertan en los proletarios vasallos españoles la inmigración (20,5%) y la calidad del empleo (18,3%), según el barómetro del CIS de octubre. Se trata del undécimo mes consecutivo en el que la vivienda es señalada como el primer problema del Reino, según el CIS.

Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Esto no va a cambiar y menos cuando los que mandan y hacen las leyes tienen un montón de pasta metida en la vivienda.
#4 ddomingo
#3 La vivenda supone una importante fuente de ingresos para las administraciones públicas: IVA, IBI, plusvalía, donaciones, sucesiones, ITP...

Todo ello depende de un alto precio de la vivenda. Si todos esos impuestos recaudados por la vivenda de destinarán a construir vivenda de protección en alquiler...
#5 detectordefalacias
Vamos a ver qué proponen los partidos más votados para solucionar este problema:

PP: "Es el mercado amigo"
PSOE: "También es un bien de mercado"
VOX: "Bandera e inmigrantes a tomar por culo" (bueno, si lo que quieres es vivir en un gueto, supongo que ahí aparecerá alguna vivienda libre)
insulabarataria #6 insulabarataria
#0 microblogging en la entradilla. ¿Vasallos españoles?
¿Tienes un problema mental?
#7 Ninethousand
Según yo lo veo, el problema con la vivienda requiere de cambios profundos en varios ámbitos que ahora mismo están muy atados a la forma en el que nuestra sociedad y economía han funcionado durante muchos años (cambios que seguramente serían positivos también por otros aspectos, pero generalmente van en contra de los intereses de quienes tienen más poder para efectuarlos).

Por encima de todo, no me cabe ninguna duda de que la vivienda debe dejar de ser tratada como un bien de mercado. No…   » ver todo el comentario
#1 BoosterFelix
¿Preocupación por la vivienda? ¿la precariedad y la pobreza son una preocupación? ¿el capitalismo y la monarquía son una preocupación?

Mirad a ver si os estáis volviendo aporófobos.

Si dices que tu principal preocupación es la vivienda, pero luego indicas al CIS que el capitalismo y la monarquía que te causan esa precariedad y ese problema no están entre tus principales preocupaciones, igual tienes el capitalismo, la monarquía, la precariedad, la pobreza, el subdesarrollo y el problema de…   » ver todo el comentario
#2 BoosterFelix
#1 Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión…   » ver todo el comentario
