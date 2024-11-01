La preocupación por la vivienda alcanza niveles de la burbuja y es ya el principal problema del país para el 37% de la población

Repiten también entre los tres asuntos que más inquietud despiertan en los proletarios vasallos españoles la inmigración (20,5%) y la calidad del empleo (18,3%), según el barómetro del CIS de octubre. Se trata del undécimo mes consecutivo en el que la vivienda es señalada como el primer problema del Reino, según el CIS.
| etiquetas: capitalismo , monarquía , reino de españa , precariedad , pobreza , vivienda
Todo ello depende de un alto precio de la vivenda. Si todos esos impuestos recaudados por la vivenda de destinarán a construir vivenda de protección en alquiler...
PP: "Es el mercado amigo"
PSOE: "También es un bien de mercado"
VOX: "Bandera e inmigrantes a tomar por culo" (bueno, si lo que quieres es vivir en un gueto, supongo que ahí aparecerá alguna vivienda libre)
¿Tienes un problema mental?
Por encima de todo, no me cabe ninguna duda de que la vivienda debe dejar de ser tratada como un bien de mercado. No… » ver todo el comentario
Mirad a ver si os estáis volviendo aporófobos.
Si dices que tu principal preocupación es la vivienda, pero luego indicas al CIS que el capitalismo y la monarquía que te causan esa precariedad y ese problema no están entre tus principales preocupaciones, igual tienes el capitalismo, la monarquía, la precariedad, la pobreza, el subdesarrollo y el problema de… » ver todo el comentario
No debemos, pues, perder de vista la dimensión… » ver todo el comentario