Premier británico dice que Reino Unido "no está involucrado de ninguna manera" en operación de EEUU en Venezuela

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Reino Unido "no estuvo involucrado de ninguna manera" en la operación de Estados Unidos en Venezuela, informaron medios británicos hoy sábado. En declaraciones grabadas para emisoras británicas, Starmer dijo que no había hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la captura por parte de Washington del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Excusatio non petitia?
#1 Peco de iluso y lo sé. Pero quizá Trump y su camarilla han ido tan lejos en su sinsentido que se va a mover algo a nivel interno de EEUU e internacionalmente.

Veremos.

Veremos.
#4 , dijo un ciego.
#1 La operación fue un éxito, por lo que ya sabíamos que Keir no había estado involucrado.
Ahora les devolveran el oro no ? :roll:

Venezuela gold: UK High Court rules against Nicolás Maduro
www.bbc.com/news/world-latin-america-53262767
¿Quiere decir que en otras muchas operaciones sí se involucran?

Por supuesto, sí.
Por supuesto, sí.
Ellos tienen sus propios métodos.
