Premier británico dice que Reino Unido "no está involucrado de ninguna manera" en operación de EEUU en Venezuela

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Reino Unido "no estuvo involucrado de ninguna manera" en la operación de Estados Unidos en Venezuela, informaron medios británicos hoy sábado. En declaraciones grabadas para emisoras británicas, Starmer dijo que no había hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la captura por parte de Washington del presidente venezolano, Nicolás Maduro.