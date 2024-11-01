edición general
Preguntan por la calle sobre el fascismo y los jóvenes y lo que dice un señor es para ponerlo en bucle

"Los jóvenes ahora yo lo que veo en mi pueblo es que se han disparado todos fascistas, todos de derechas. Y yo digo: pero vamos a ver, ¿estos qué coño saben de fascismo y del régimen anterior? ¿Qué saben de nada para que se metan a bocajarro en el régimen anterior?", ha expresado el señor. De forma breve ha generado más de 1.500 comentarios con opiniones de todo tipo, pero sobre todo de apoyo: "Qué razón tienes, ya se enterarán".

#8 okeil
Con Franco se vivia mejor e inventó la seguridad social, la escuela pública y las pensiones, cosas que los fachas de hoy están deseando eliminar, para que los nenes vivan mejor ... Y es mentira, ninguna de las tres cosas las implantó Franco, después de provocar una guerra en la que se destruyó todo, tardó 30 años en volver a una situación parecida a la anterior.Mis padres, nacidos durante la guerra, pasaron hambre y calamidades, especialmente durante su niñez

#9 andando
#8 vivían mejor porque tenían 50 años menos

#2 Jaime131
No se van a creer lo que dijeron.

#6 tpm1
Lo mismo se podían aplicar a los que van con bandera de la URSS, la república, camisetas del Ché, ...

#1 DatosOMientes
Saben tanto como todos los que tildan de fascistas a los que no piensan exactamente lo mismo que ellos.

#3 Edheo
#1 Como por ejemplo cuando dicen eso de "con franco se vivia mejor"? Te refieres a eso?

#5 DatosOMientes
#3 También.

#10 Apotropeo
#1 pues entonces saben mucho, pues " todos los que tildan de fascistas a los que no piensan exactamente lo mismo que ellos" son, por definición, fascistas.

#4 Professor
No hay nada más caduco que un progre trasnochado socialista.
Vuestro tiempo pasó.
Vuestro tiempo pasó.

#7 Anticapitalist
Fachas son los que hacen cosas de fachas.


