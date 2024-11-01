edición general
Preguntamos cómo abortar y la Comunidad de Madrid responde: “Busca clínicas en internet (…) Te saldrá que son privadas”

La pasada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, selló su postura sobre el aborto rechazando ofrecer un registro de médicos objetores tal y como ha solicitado a cuatro comunidades el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e incumpliendo la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, este miércoles la responsable de Sol anunciaba que serán los servicios jurídicos de su Ejecutivo los que decidan sobre este registro.

XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Y seguramente atenderán los mismos médicos que "objetan" en la púbica.
oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 Para eso van a servir las listas; si por "convicción" no abortas en la publica tampoco en la privada.

Mas de 17.000 abortos en Madrid derivadas a las privadas y menos de 100 en la publica. Ya es mala suerte que el 99,9% de los médicos de la publica sean beatos próvida coño xD xD xD

Suena a lo que suena, a corrupción del PP. Este partido es una maquina de generar sobres a nivel industrial.

Una ley estatal: los médicos a hacer de médicos y cumplir sus obligaciones…   » ver todo el comentario
Joker_2O #5 Joker_2O
#1 Eso pasa porque la objeción de conciencia según quien dirija el hospital es un requisito obligatorio si quieres trabajar ahi.
#2 To_lo_loco
De ahí lo de no generar un listado. Si es que los de la secta serán fascistas y creerán en seres imaginarios pero su dios terrenal es el dinero.
alcama #3 alcama
En 2024, según datos del Ministerio de Sanidad, las comunidades de Extremadura y Castilla‑La Mancha registraron cero interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en centros sanitarios públicos.

También las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no realizaron ningún aborto en centros públicos en ese año.

Dato mata relato
