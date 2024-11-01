Preguntamos cómo abortar y la Comunidad de Madrid responde: “Busca clínicas en internet (…) Te saldrá que son privadas”

La pasada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, selló su postura sobre el aborto rechazando ofrecer un registro de médicos objetores tal y como ha solicitado a cuatro comunidades el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e incumpliendo la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, este miércoles la responsable de Sol anunciaba que serán los servicios jurídicos de su Ejecutivo los que decidan sobre este registro.