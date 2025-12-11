·
Los precios y la vivienda expulsan población de Madrid y Cataluña a otras comunidades pese a ser las que más extranjeros captan
Son las que presentan un peor saldo migratorio interior a pesar de que muchas personas se mudan a esos territorios en busca de un empleo.
5 comentarios
#5
Antipalancas21
Se van a otras comunidades donde todo es casi igual y los sueldos mas bajos
0
K
20
#4
Icelandpeople
Efectivamente. Y por eso es el Estado el que debería empezar a construir fuera del mercado para garantizar vivienda a trabajadores o jubilados que tengan X años cotizados.
El Estado como un competidor más en el mercado inmobiliario tal y como sucede ahora en sanidad y educación.
0
K
17
#1
deimian86
*
En cuanto a vivienda, tiene que ser por dos cosas, o que los inmigrantes que vienen tengan más dinero que los locales y por tanto puedan comprar lo que los locales no pueden, o porque los inmigrantes que vienen estén dispuestos a vivir en peores condiciones que los locales, por ejemplo compartiendo un piso varias familias. Supongo que se dan ambas cosas, ahora habría que ver en que proporción.
0
K
6
#2
plutanasio
#1
es más bien lo segundo, porque los ricos compran casas que un currito no podrá alquilar en la vida. Pero un extracomunitario que lleva ya años aquí alquila un piso porque tiene papeles y una nomina decente y luego lo realquila a sus paisanos sin papeles y monta un piso patera y se saca una pasta. Que así estaba mi parienta cuando la conocí.
0
K
12
#3
ChatGPT
#1
ambas son correctas, pero falta al derivada clave, si no hay oferta suficiente, da igual que sea un extranjero o un local el que quiera comprar la vivienda, se verá expulsado. las pocas ofertas que hay son acaparadas por la mayor renta (bien porque sea compra o porque sea un alquiler entre 6 compartiendo como bien dices). al final es un tema de oferta, si hay poca, se la lleva el percentil más alto, sea quine sea y se junte ese dinero como sea. y los demás.. fuera.
0
K
11
