Los precios de la vivienda se disparan en la UE y suben un 60,5%: Madrid y Barcelona entre las ciudades donde más renta se destina

La de vivienda es una crisis profunda en toda la Unión Europea y ya nadie lo discute. Así se refleja también en un informe elaborado y compartido este miércoles por el Consejo de la UE. Ya es un problema "estructural", definen desde Bruselas, y es una asunto que se debatirá por primera vez este jueves en una cumbre del Consejo Europeo. En diez años (entre 2015 y 2025) los precios de la vivienda subieron un 60,5% en promedio, con aumentos extremos en Hungría (237%), Lituania (147%) y Portugal (147%).