edición general
11 meneos
14 clics
Los precios de la vivienda se disparan en la UE y suben un 60,5%: Madrid y Barcelona entre las ciudades donde más renta se destina

Los precios de la vivienda se disparan en la UE y suben un 60,5%: Madrid y Barcelona entre las ciudades donde más renta se destina

La de vivienda es una crisis profunda en toda la Unión Europea y ya nadie lo discute. Así se refleja también en un informe elaborado y compartido este miércoles por el Consejo de la UE. Ya es un problema "estructural", definen desde Bruselas, y es una asunto que se debatirá por primera vez este jueves en una cumbre del Consejo Europeo. En diez años (entre 2015 y 2025) los precios de la vivienda subieron un 60,5% en promedio, con aumentos extremos en Hungría (237%), Lituania (147%) y Portugal (147%).

| etiquetas: precios disparados , vivienda , ue , crisis inmobiliaria
9 2 0 K 100 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 100 actualidad
#3 Somozano
De Madrid es lógico pero....
Y Barcelona?
Y BARCELONA?
Como coño es posible?
Estuvo gobernada 8 años por una activista de la vivienda de extrema izquierda
Ahora gobiernan los socialistas
En una comunidad gobernada por los socialistas
Bajo un gobierno central socialista
Y en un sitio donde jamás ha gobernado el PP en medio siglo de democracia
Como puede pasar esto? Si la culpa de la vivienda es del PP
Si debería ser el paraíso de la vivienda social que haría llorar a un vienés
3 K 23
#5 Y_digo_yo *
#3 eso de PPSOE puede dar una pista...
0 K 10
daTO #6 daTO
#3 La oposición tumbó la mayoría de proyectos sociales. TV3 y demás medios estuvieron los 8 años atacando cada proyecto para convencer al pueblo de que no eran necesarios. Ahora estamos así. En Barcelona los altos cargos del PSC y ERC viven al lado de los de Junts y han estudiado en los mismos coles de pago, igual eso te lo aclara un poco más,
0 K 10
alcama #7 alcama
#3 En Madrid siempre es culpa de Ayuso. En Barcelona es culpa de los rentistas y fondos.
0 K 5
Ratef #1 Ratef
La avaricia rompió el saco. El colapso de los países "desarrollados" en vivo y en directo ante nuestros ojos. Lo siguiente será mercantilizar y acaparar el agua potable, como en Mad Max.
0 K 9
Findeton #4 Findeton
#1 O podrían probar a PERMITIR construir más para que oferta se equipare a demanda.

Ya, ya sé, una locura...
0 K 10
#2 Borgiano
El cobete.
0 K 8

menéame